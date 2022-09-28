5 Yaşındaki Çocuk, Çakmakla Oynarken Evi Yaktı

Polisten yapılan açıklama şöyle:

28.09. 2022 tarihinde, saat 12:30 sıralarında, Kalecik’te Şelale Sokak üzerinde bulunan Tarık ÇETİNKAYA’ya ait ikametgahın yatak odası içerisinde beş yaşındaki çocuğunun çakmak ile oynadığı sırada kumaşların tutuşması neticesinde yangın meydana geldi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş olup, çıkan yangın sonucu; yatak odasında bulunan bir adet yatak ve muhtelif kıyafetler, mutfak kısmında bulunan buzdolabı, çamaşır ve bulaşık makineleri, gazocağı ve muhtelif mutfak dolapları ve mutfak eşyaları ile bir adet cep telefonu yanarak, evin duvarları ise islenmek suretiyle zarar görmüştür. Soruşturma devam etmektedir.