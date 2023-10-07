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51 Yaşındaki kadın aniden rahatsızlanarak hayatını kaybetti...

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Gazimağusa’da sakin 51 yaşındaki Şengül Akburç’un ikametgahı içerisinde ‘aniden’ rahatsızlanarak hayatını kaybetti.
51 Yaşındaki kadın aniden rahatsızlanarak hayatını kaybetti...

Gazimağusa’da sakin 51 yaşındaki Şengül Akburç’un dün saat 14.00 sıralarında, kalmakta olduğu ikametgah içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdiği belirtildi.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

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