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56 adet extacy ve 137 gram bonzai : 2 tutuklu

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56 adet extacy ve 137 gram bonzai : 2 tutuklu
56 adet extacy ve 137 gram bonzai : 2 tutuklu

Dün saat 15:30 sıralarında ise, Gazimağusa’da E.K. (E-30) ve E.A.’nın (K-25) kalmakta olduğu ikametgahta polis tarafından yapılan aramada, üzerinde sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan bir adet hassas terazi, extacy türü uyuşturucu madde içerdiğine inanılan 56 adet hap ve yaklaşık 137 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındı. E.K ve E.A tutuklandı.

FOTO: ARŞİV

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