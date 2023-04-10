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78 yaşındaki kadın 3. banka soygununda yakalandı

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ABD’de 78 yaşındaki bir kadın, üçüncü banka soygununda araçla kaçarken yakayı ele verdi.
78 yaşındaki kadın 3. banka soygununda yakalandı

ABD'nin Missouri eyaletinde 78 yaşındaki bir kadın, banka soygunu sırasında gözaltına alındı.

Haberlere göre polis, soyulan Goppert Financial Bank yakınlarında bir aracın peşine düştü. Banka soygununa karışan aracın içinde yaşlı kadını bulan polis büyük şok yaşadı.

Bonnie Gooch isimli kadının daha önce de iki defa banka soymaya çalıştığı bildirildi. Kadının ilk olarak 1977'de California'da bir banka soygununa karıştığı, 2020'de de banka soygunu girişimi nedeniyle ceza aldığı belirlendi.

Bankadaki güvenlik kameralarında da Gooch'un veznedeki görevliye acele etmesini söylediği anlar tespit edildi. Yetkililer, yaşlı kadının soygun sırasında alkollü olduğunu aktardı.

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