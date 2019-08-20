  • BIST 96.154
  • Altın 276,400
  • Dolar 5,7123
  • Euro 6,3309
  • Lefkoşa 32 °C
  • Mağusa 32 °C
  • Girne 31 °C
  • Güzelyurt 27 °C
  • İskele 32 °C
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 23 °C
SON DAKİKAZeytinyağı ithaline izin 

80'li yılların efsane çizgi filmi He-Man dizi oluyor

» »
'Gölgelerin gücü adına, güç ben de artık' sözleriyle hafızalara kazınan, 1980'lerin popüler çizgi filmlerinden He-Man, Netflix dizisi olarak ekrana dönmeye hazırlanıyor.
80'li yılların efsane çizgi filmi He-Man dizi oluyor

1980’lerin popüler çizgi filmlerinden biri olan He-Man, Netflix dizisi olarak ekranlara dönüyor. Amerikalı yönetmen Kevin Smith, Power-Con toplantısında He-Man’in anime dizisi olarak Netflix’te yayınlanacağını duyurdu.

 

Netflix'in üzerinde çalıştığı yeni animasyon dizisinin yapımcı ismi 1994 yapımı 'Clerks' (Tezgahtarlar) isimli filmle adını duyuran ve başarılı bir çıkış yakalayan Kevin Smith. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Smith, yeni dizinin bir devam serisi niteliğinde olacağını açıkladı.

Smith, 'Masters of the Universe: Revelation (Kainatın Hakimleri: Keşif) adını taşıyacak animasyon dizisinin He-Man ile İskeletor arasındaki son savaş olabileceğini vurguladı.

He-Man dizisinin senaryosunu Eric Carrasco (Supergirl), Tim Sheridan (Reign of the Supermen), Diya Mishra (Magic the Gathering) ve Marc Bernardin (Alphas) gibi başarılı isimler kaleme alacak. 

 

Dizinin animasyon çalışmalarıysa Netflix'in 2017 yapımlarından bir tanesi olan 'Castlevania'nın animasyonlarını oluşturan 'Powerhouse Animation' tarafından yapılacak. 

Netflix ise dizinin varlığını duyurdu ancak dizinin seyircilerle ne zaman buluşacağına dair bir açıklamada bulunmadı.

Mattel'in oyuncak dizisi Ustaların Ustası'na dayanan, Filmation tarafından üretilen He-Man, 1980'lerin en popüler çizgi filmlerinden biriydi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kanüllü İnekler: İnsanlar, İneklerin Vücuduna Neden Delikler Açıyor?14 Ağustos 2019 Çarşamba 17:13
  • Yeni Zelanda'da 'insan boyutunda' penguenlerin fosilleri bulundu14 Ağustos 2019 Çarşamba 17:03
  • 'Dev bir süper kütleli kara delik, evreni yutabilir'14 Ağustos 2019 Çarşamba 09:34
  • Almanya’da kadın polis kılığında aylarca ‘görev yapan’ adam yakalandı13 Ağustos 2019 Salı 20:58
  • Bilim insanları müzik zevki ve IQ ilişkisini inceledi: Rap dinleyenlerin durumu vahim13 Ağustos 2019 Salı 16:32
  • ABD'li komedyen Whitney Cummings, şantajcıları durdurmak için göğüs ucunun göründüğü fotoğrafı paylaştı13 Ağustos 2019 Salı 15:17
  • Canan Karatay: Kurban etini bulurlarsa yağıyla beraber bol bol yiyebilirler13 Ağustos 2019 Salı 08:48
  • SOS Gençlik Evinde ve SOS Çocuk Köyünde Kişisel Hijyen Semineri Verildi…11 Ağustos 2019 Pazar 17:30
  • İlan verdi: Nişanlısını baştan çıkaran kişi büyük ödülü kapacak09 Ağustos 2019 Cuma 10:37
  • Yatmadan önce kahve içmek uykuyu etkiliyor mu? İşte bilimin yanıtı08 Ağustos 2019 Perşembe 21:00
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti