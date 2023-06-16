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81 bin 388 Türk, Almanya’ya iltica etti!

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Türkler, Avrupa’ya iltica oranında rekor kırdı. Son 6 yılda 81 bin 388 Türk, Almanya’ya iltica etti. Diğer AB üye ülkelerine gidenlerle birlikte sayı 200 bini buldu. 2023'ün ilk 5 ayında Almanya’ya iltica başvurusunda bulunan Türk sayısı 15 bin 634...
81 bin 388 Türk, Almanya’ya iltica etti!

Başta Almanya olmak üzere Türkiye’den Avrupa Birliği üyesi ülkelere yapılan “iltica” patlama yaptı. Turist ya da başka vizeyle gelip dönmeyenlerin iltica başvurularının yanı sıra, bir şekilde ya da “örgütler aracılığıyla kaçak“ gidenlerin iltica başvuruları da hızla rekora koşuyor.

Son 6 yılda sadece Almanya'ya 81 bin 388 Türk iltica etti. Diğer AB üyesi ülkelerle bu rakam, 200 bine yaklaştı. Üstelik bu rakamlara iş bularak, evlenerek ya da başka şekilde yasal giden Türkler dahil değil.

2017'DEN BERİ YÜKSELİYOR

Türkler'le ilgili iltica sayıları yılda 8 bini aşınca Almanya, Türk vatandaşlarını da yıllık “iltica edenler” listesine aldı. Alman Göç ve İltica Bakanlığı'nın rakamlarına göre, 2017 yılında 8 bin 27, 2018'de 10 bin 160, 2019'da 10 bin 784, 2020'de 5 bin 778, 2021'de 7 bin 76 Türk vatandaşı iltica talebinde bulundu. 2022‘de ise 23 bin 938 Türk vatandaşı iltica talep etti.

2023'ün ilk 5 ayında ise 15 bin 634 Türk vatandaşı Almanya'dan iltica istedi. İltica sayılarının patlaması nedeniyle Almanya, vize işlemlerini daha dikkatli yapmaya başladı ve hatta vize reddine gelen itirazlara bakmamaya karar verdi.

İLTİCADA İLK ÜÇ: SURİYELİ, AFGAN, TÜRK

Türkiye'den gelenlerin iltica başvuruları Afganlar'a yaklaştı. Türkler, henüz Suriye ve Afganistan'dan gelenlerin ardından üçüncü sırada ancak makas her geçen gün kapanıyor. İltica talebinde bulunan Türkler'in sayısı, 2023'in ilk 5 ayında 16 bine yaklaşırken, Afganlar 23 bin, Suriyeliler ise 35 binle ilk iki sırayı paylaştı.

Almanya'nın vizede diğer AB ülkeleri gibi işi sıkı tutmasının bir nedeni de, Türk vatandaşlığını sonradan alan Suriyeliler'in hemen AB'ye vize başvurularında bulunmaları…

Kaçak girişleri engelleyemeyen Almanya ya da diğer AB üyesi ülkeler, çözümü vizeleri kısıtlamakta buluyor. Bu durum da iş insanları ve turistleri olumsuz etkiliyor.

GİDEN GELMİYOR

Almanya'nın yanı sıra, Türkiye‘den ekonomik ilticaların patlama yaptığı İsviçre, Yunanistan, Fransa, Belçika, Hollanda gibi ülkeler de vizede işi sıkı tutmaya devam ediyor. Çünkü, buralara ayak basan birçok Türk, bir daha Türkiye'ye dönmüyor, ilticası reddedilse bile ortalıktan kayboluyor.

Birkaç hafta içerisinde, AB'nin yeni ortak vize rejimi yürürlüğe girecek ve tüm vize başvuruları üye ülkelerce görülebilecek. Böylece, bir ülkeden red alanlar, bunu gizleyip başka ülkelere başvuru yaptığında durum anlaşılabilecek.

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