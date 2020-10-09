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9 Ekim gram, çeyrek ve yarım altın fiyatları ne kadar oldu?

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9 Ekim gram, çeyrek ve yarım altın fiyatları ne kadar oldu?

SON DAKİKA: 9 EKİM GRAM VE ÇEYREK ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

GRAM ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Son dönemde çeyrek altın fiyatlarının artmasından sonra vatandaşın yeni gözdesi gram altın oldu. Gram altın fiyatlarında son durum şu şekilde; 487,80 TL'den alınan gram altın 487,86 TL'den satılıyor.
 

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.581,80

SATIŞ: 1.597,10

TAM ALTIN

ALIŞ: 3.078,44

SATIŞ: 3.139,55

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 3.186,00

SATIŞ: 3.234,00

ATA ALTIN

ALIŞ: 3.241,40

SATIŞ: 3.265,10

14 AYAR ALTIN

ALIŞ: 272,16

SATIŞ: 315,90

18 AYAR ALTIN

ALIŞ: 351,13

SATIŞ: 351,51

22 AYAR ALTIN

ALIŞ: 439,83

SATIŞ: 456,82

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