9 Ekim gram, çeyrek ve yarım altın fiyatları ne kadar oldu?

SON DAKİKA: 9 EKİM GRAM VE ÇEYREK ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
GRAM ALTIN FİYATLARI NE KADAR?
Son dönemde çeyrek altın fiyatlarının artmasından sonra vatandaşın yeni gözdesi gram altın oldu. Gram altın fiyatlarında son durum şu şekilde; 487,80 TL'den alınan gram altın 487,86 TL'den satılıyor.
YARIM ALTIN
ALIŞ: 1.581,80
SATIŞ: 1.597,10
TAM ALTIN
ALIŞ: 3.078,44
SATIŞ: 3.139,55
CUMHURİYET ALTINI
ALIŞ: 3.186,00
SATIŞ: 3.234,00
ATA ALTIN
ALIŞ: 3.241,40
SATIŞ: 3.265,10
14 AYAR ALTIN
ALIŞ: 272,16
SATIŞ: 315,90
18 AYAR ALTIN
ALIŞ: 351,13
SATIŞ: 351,51
22 AYAR ALTIN
ALIŞ: 439,83
SATIŞ: 456,82
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