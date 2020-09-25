AB Konseyi Başkanı Michel: Doğu Akdeniz konulu çok taraflı konferans teklifini birçok aktör olumlu karşıladı

AB Konseyi Başkanı Charles Michel, Doğu Akdeniz konulu çok taraflı konferans teklifini birçok aktörün olumlu karşıladığını, ülkelerin yöntemler, gündem ve takvim gibi konuları görüşmeye hazır olduklarını açıkladı.

Michel, koronavirüs salgını nedeniyle bu yıl internet üzerinden yapılan Birleşmiş Milletler (BM) 75. Genel Kuruluna AB adına video mesaj ile hitap etti.

Konuşmasının uluslararası ilişkiler kısmında Doğu Akdeniz'e değinen Michel, bölgedeki gerginlikten endişe duyduklarını, tek taraflı eylemlerin durmasını istediklerini söyledi.

Michel, AB üyeleriyle birlikte gerginliğin giderilmesi ve diyaloğun teşvik edilmesi amacıyla yoğun diplomatik çabalar yürüttüklerini belirterek, şöyle devam etti: