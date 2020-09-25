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AB Konseyi Başkanı Michel: Doğu Akdeniz konulu çok taraflı konferans teklifini birçok aktör olumlu karşıladı

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AB Konseyi Başkanı Michel: Doğu Akdeniz konulu çok taraflı konferans teklifini birçok aktör olumlu karşıladı
AB Konseyi Başkanı Michel: Doğu Akdeniz konulu çok taraflı konferans teklifini birçok aktör olumlu karşıladı

AB Konseyi Başkanı Charles Michel, Doğu Akdeniz konulu çok taraflı konferans teklifini birçok aktörün olumlu karşıladığını, ülkelerin yöntemler, gündem ve takvim gibi konuları görüşmeye hazır olduklarını açıkladı.

Michel, koronavirüs salgını nedeniyle bu yıl internet üzerinden yapılan Birleşmiş Milletler (BM) 75. Genel Kuruluna AB adına video mesaj ile hitap etti.

Konuşmasının uluslararası ilişkiler kısmında Doğu Akdeniz'e değinen Michel, bölgedeki gerginlikten endişe duyduklarını, tek taraflı eylemlerin durmasını istediklerini söyledi.

Michel, AB üyeleriyle birlikte gerginliğin giderilmesi ve diyaloğun teşvik edilmesi amacıyla yoğun diplomatik çabalar yürüttüklerini belirterek, şöyle devam etti:

Quote Message: Doğu Akdeniz konusunda BM ile birlikte çok taraflı bir konferans oluşturulmasını teklif ettim. Birçok aktör şimdiden olumlu cevap verdi ve bunlar yöntemleri, gündemi, takvimi görüşmeye hazır. Ele alınması gereken başlıkların bazılarının deniz yetki alanlarının sınırlandırılması, güvenlik, enerji konuları ve göç olduğuna inanıyorum."

Doğu Akdeniz konusunda BM ile birlikte çok taraflı bir konferans oluşturulmasını teklif ettim. Birçok aktör şimdiden olumlu cevap verdi ve bunlar yöntemleri, gündemi, takvimi görüşmeye hazır. Ele alınması gereken başlıkların bazılarının deniz yetki alanlarının sınırlandırılması, güvenlik, enerji konuları ve göç olduğuna inanıyorum."

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