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AB liderleri Türkiye'de: İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılması nedeniyle derin kaygı duyuyoruz

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AB liderleri Türkiye'de: İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılması nedeniyle derin kaygı duyuyoruz
AB liderleri Türkiye'de: İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılması nedeniyle derin kaygı duyuyoruz

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ve AB Komisyonu Başkanı Ursula Von Der Leyen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptıkları görüşmenin ardından açıklamalarda bulundu. Michel, "AB, Türkiye ile ekonomik iş birliği, göç ve halklar arasında bağlantıyı artırmak için somut gündem sunmaya hazır" derken, Von Der Leyen, Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çıkmasından derin kaygı duyduklarını belirtti.

İki lider, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Erdoğan ile gerçekleştirdikleri görüşmenin ardından AB Türkiye Delegasyonu'na geçerek basın açıklaması yaptı.

Von Der Leyen, "Bir yolun başındayız. Bu yolun bizi nereye götüreceği sadece müzakerelere değil, Türkiye'nin olumlu momentumuna da bağlı. Son haftalarda gördüklerimizin sürdürülebilir olduğu kanıtlanmalı. İnsan hakları ve hukukun üstünlüğüne saygı gösterildiği kanıtlanmalı. İstanbul sözleşmesi üzerine uzun bir konuşma yaptık. Ayrılmak doğru bir sinyal vermedi" dedi. Leyen, konuşmasına şöyle devam etti:

"AB yanlış gelişmeleri konuşmaktan hiçbir zaman çekinmeyecektir. Bu durum Yunanistan ve Kıbrıs gibi AB üyesi ülkelere yönelik tek taraflı eylemler için de geçerlidir.

"İnsan hakları konuları müzakere edilemez. Kesinlikle ilk öncelik bunda. AİHM'in Kavala ve Demirtaş konusunda açıkça karar bildirdiğini gündeme getirdik. Avrupa Konseyi kurucusu olarak Türkiye'nin karalara saygı duyması önemli. İstanbul Sözleşmesi konusunda Türkiye'yi ikan edemedik ancak kesinlikle çağrı yaptık."

Michel de "Gerilimin sürekli olarak azalması gerekli" demişti

Bugün Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda gerçekleşen görüşmede, 25 Mart'ta AB Konseyi tarafından duyurulan Gümrük Birliği'nin güncellenmesi ve göç mutabakatının yenilenmesi konularında daha somut ifadelerin kullanılması öngörülüyordu.

AB yetkililerin gündeminde, başta HDP hakkında kapatma talebiyle dava açılmasının istenmesi ve İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararı olmak üzere, insan hakları ve demokrasi açısından artan kaygıların da olacağı belirtilmişti.

Michel, bugün görüşme sonrası yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

"Ankara'da Ursula von der Leyen ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Türkiye-AB ilişkilerinin geleceği üzerine görüşmeyi başlayacağız. Daha yapıcı bir gündem inşa edebilmek için gerilimin sürekli olarak azalması gerekli."

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