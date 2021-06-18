  • BIST 1.391
  • Altın 497,665
  • Dolar 8,7180
  • Euro 10,3510
  • Lefkoşa 26 °C
  • Mağusa 26 °C
  • Girne 26 °C
  • Güzelyurt 24 °C
  • İskele 26 °C
  • İstanbul 22 °C
  • Ankara 23 °C
SON DAKİKA“Hayatın Gerçekleri” sergisi açılıyor

AB, Seyahat Kısıtlamalarının Kaldırılabileceği Ülkeler Listesine ABD’yi de Ekledi

» »
AB, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle uygulanan seyahat kısıtlamalarından muaf tutulabilecek ülkeler listesine aralarında ABD’nin de bulunduğu 5 ülkeyi ekleme kararı aldı.
AB, Seyahat Kısıtlamalarının Kaldırılabileceği Ülkeler Listesine ABD’yi de Ekledi

AB, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle uygulanan seyahat kısıtlamalarından muaf tutulabilecek ülkeler listesine aralarında ABD’nin de bulunduğu 5 ülkeyi ekleme kararı aldı.

AB Konseyi’nden yapılan açıklamaya göre, “zorunlu olmayan” seyahatler için uygulanan kısıtlamaların kaldırılmasının “tavsiye edildiği” ülkeler listesi güncellendi.

Üyelere tavsiye niteliği taşıyan listeye göre, salgın tedbirleri kapsamında geçen yıl tamamen kapatılan AB dış sınırları ABD, Avustralya, İsrail, Japonya, Yeni Zelanda, Kuzey Makedonya, Arnavutluk, Sırbistan, Lübnan, Ruanda, Singapur, Güney Kore, Tayland, Hong Kong, Makao ve Tayvan’a kademeli olarak açılabilecek.

Ayrıca AB ülkelerinin vatandaşlarına seyahat izni vermesi halinde Çin’e de sınırlar açık olabilecek.

Son güncelleme ile AB’nin listesine ABD, Kuzey Makedonya, Sırbistan, Lübnan ve Tayvan ile Hong Kong ve Makao bölgeleri eklenmiş oldu.

Listede yer almayan bütün ülkelere AB ülkelerinin seyahat kısıtlamaları devam edecek.

AB, kısıtlamaların kaldırılacağı ülkeleri belirlerken söz konusu ülkelerdeki salgın durumunu, Kovid-19 salgınına karşı o ülkede alınan tedbirleri ve ülkelerle ilgili bilgilerin ve verilerin güvenilirliğiyle mütekabiliyet unsurunu göz önünde bulunduruyor.

Listedeki ülkelerden AB’ye turistik seyahatlere izin verilirken, yolculara test ve karantina gibi bazı tedbirler uygulanabiliyor.

Fransa ve Yunanistan, ABD vatandaşlarının seyahatlerine kısıtlamaları kaldırdıklarını açıklamıştı.

AB, geçen yılın mart ayında salgının yayılmasını engellemek için 27 üye ülkenin yanı sıra Schengen bölgesinin parçası olan İzlanda, Lihtenştayn, Norveç ve İsviçre’ye zorunlu olmayan seyahatlere kısıtlamalar getirmişti.

 

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Alman bakan, doktora tezindeki intihal nedeniyle istifa etti19 Mayıs 2021 Çarşamba 21:54
  • Araştırma: Covid-19 altı ay sonra da etkisini gösteriyor11 Mayıs 2021 Salı 11:41
  • BioNTech, Singapur'da mRNA üretim tesisi kuracak10 Mayıs 2021 Pazartesi 11:52
  • Rusya Devlet Başkanı Putin: Sputnik V, bir Kalaşnikof saldırı tüfeği kadar güvenilir07 Mayıs 2021 Cuma 09:01
  • AB Komisyonu: Brüksel onaylı aşıları yaptıranların AB'yi ziyaret etmesine izin verilsin03 Mayıs 2021 Pazartesi 18:32
  • Von der Leyen: Türkiye ziyaretimde incindim ve kendimi yalnız hissettim26 Nisan 2021 Pazartesi 22:02
  • Paris'te uçak düştü: 4 ölü19 Nisan 2021 Pazartesi 17:12
  • Fransa'da "Laiklik Genel Meclisi" Adında Oturumlar Düzenleneceği Bildirildi19 Nisan 2021 Pazartesi 14:21
  • Bıontech/Pfızer, AB'ye 100 Milyon Doz Daha Kovid-19 Aşısı Verecek19 Nisan 2021 Pazartesi 13:45
  • Biden-Merkel Telefon Görüşmesinde, "Ukrayna'nın Egemenliği Ve Toprak Bütünlüğüne Destek" Vurgusu15 Nisan 2021 Perşembe 12:30
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti