  • BIST 118.786
  • Altın 399,042
  • Dolar 6,8520
  • Euro 7,8389
  • Lefkoşa 25 °C
  • Mağusa 26 °C
  • Girne 25 °C
  • Güzelyurt 24 °C
  • İskele 26 °C
  • İstanbul 23 °C
  • Ankara 21 °C
SON DAKİKAPCR test ücretlerinde indirim!

ABD Başkanı Trump'tan 'ulusal çapta maske takma zorunluluğunu onaylamayacak' mesajı

» »
ABD Başkanı Trump'tan 'ulusal çapta maske takma zorunluluğunu onaylamayacak' mesajı
ABD Başkanı Trump'tan 'ulusal çapta maske takma zorunluluğunu onaylamayacak' mesajı

ABD Başkanı Donald Trump, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri çerçevesinde ulusal çapta bir maske zorunluluğunu onaylamayacağını söyledi.

ABD merkezli haber sitesi The Hill'in haberine göre Trump, Fox News'te pazar günü yayınlanacak program için verdiği röportajda, maske takmanın gerekliliği ile ilgili, "Ben buna inanmıyorum. Ulusal çapta maske takma zorunluğunu onaylamayacağım" açıklamasını yaptı.

İnsanların belirli bir özgürlüğe sahip olmalarını istediğini belirten ABD Başkanı, halk sağlığı yetkililerinin başlangıçta, sağlıklı bireylerin maske takmasına gerek olmadığı yönündeki açıklamalarına da değindi.

Sunucunun, Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nin (CDC) 4 ila 6 hafta arasında herkesin maske takması halinde ülkedeki salgının kontrol altına alınabileceği yönündeki açıklamasını hatırlatması üzerine Trump, "Bu açıklama ile aynı fikirde değilim" diye konuştu.

Maske takmanın da sağlık açısından başka problemler oluşturabileceğine değinen Trump, "Genel cerrahımız Dr. Fauci ve birçok kişi de 'Maske takmayın' diyor. Ama birden 'Herkes maske takmak zorunda' deniliyor" ifadelerini kullandı.

CDC nisan ayında belirti göstermeyen hastalardan virüs bulaşabileceğini, bunun için herkesin yüz maskesi kullanması gerektiğini açıklamıştı.

Beyaz Saray Özel Kalem Müdürü Mark Meadows da 6 Temmuz'da, Kovid-19 önlemleri çerçevesinde ulusal çapta maske takma zorunluluğu getirmeyeceklerini, bu kararı eyaletlerin vereceğini bildirmişti.

Etiketler: , , , , , , , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Virüste umut veren araştırma: Bağışıklığı 20 yıl sürebilir17 Temmuz 2020 Cuma 20:30
  • Türk bilim insanları COVID-19'un neden olduğu koku ve tat kaybını araştırdı17 Temmuz 2020 Cuma 20:06
  • Prof. Unutmaz: Covid-19'a karşı çok etkili yeni antikorlar geliştirildi17 Temmuz 2020 Cuma 19:58
  • Bilim insanları metal yiyen bir bakteri keşfetti17 Temmuz 2020 Cuma 19:39
  • 20 dakikada sonuç veren ‘corona’ testi geliştirildi17 Temmuz 2020 Cuma 17:38
  • 'Koronavirüste yorgunluk ve nefes darlığı 6 ay devam ediyor'17 Temmuz 2020 Cuma 17:28
  • Bilim insanları 100 yıldır aradıkları metal yiyen bakteriyi tesadüf eseri buldu17 Temmuz 2020 Cuma 17:25
  • Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 14 milyona yaklaştı17 Temmuz 2020 Cuma 17:22
  • Fransa'da Covid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 30 bin 138'e çıktı17 Temmuz 2020 Cuma 13:40
  • Brezilya'da koronavirüs vaka sayısı 2 milyonu aştı17 Temmuz 2020 Cuma 13:20
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti