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ABD Kongresi'ndeki kriz Ukrayna savaşını ve Amerikan ekonomisini nasıl etkileyebilir?

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ABD Kongresi'ndeki kriz, Ukrayna'da hissedilebilir
ABD Kongresi'ndeki kriz Ukrayna savaşını ve Amerikan ekonomisini nasıl etkileyebilir?

  • Güncelleme 44 dakika önce

Dün tarihi bir oylamayla ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy'nin görevine, kendisinin de üyesi olduğu Cumhuriyetçi Parti içerisindeki aşırı sağcı grubun önergesiyle son verildi. Kongre'nin alt kanadı belirsizlik içinde kaldı.

Oylamada, 208 Demokrat üyenin yanı sıra 8 Cumhuriyetçi üye de McCarthy'nin görevden alınması yönünde oy kullandı. Böylece McCarthy 210'a karşı 216 oyla görevden alındı.

Aşırı sağcılar, McCarthy'nin ABD Başkanı Joe Biden ve Demokratlarla Ukrayna'ya yardımlar konusunda işbirliği yaptığı argümanını dile getirdi.

Yeni bir başkan seçilene kadar Temsilciler Meclisi'ne geçici başkan olarak Cumhuriyetçi Temsilci Patrick McHenry atandı. Temsilciler Meclisi en az bir hafta süreyle tatil edildi.

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