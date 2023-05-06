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ABD'de COVID-19'la mücadele sürecini yöneten direktör istifa etti

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ABD'nin önde gelen sağlık kurumu Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nin Direktörü Dr. Rochelle Walensky, haziran sonunda kurumdan ayrılmak üzere istifa etti.
ABD'de COVID-19'la mücadele sürecini yöneten direktör istifa etti

ABD'de COVID-19 salgını sürecini idare etmek üzere iki yıldır Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) Direktörlüğü yapan Walensky, bugün ABD Başkanı Joe Biden'a gönderdiği mektupta, "Salgının karanlık günlerini geride bırakmak, CDC'yi ve halk sağlığını çok daha iyi ve güvenilir bir yere taşımak amacıyla talebiniz üzerine bu rolü üstlendim." ifadesini kullandı.

Walensky, bu süreçte halk sağlığı adına yaptıklarından bahsederek "COVID-19 halk sağlığı acil durumunun sona ermesi, ülkemiz için, halk sağlığı için ve CDC Direktörü olarak görev süremde çok büyük bir geçişe işaret ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Biden da Walensky'nin istifası üzerine yaptığı yazılı açıklamada, "(Walensky) CDC'nin Direktörü olarak, nesilde bir kez görülen bir salgının ön saflarında yer alan karmaşık bir organizasyonu dürüstlük ve bütünlükle yönetti." dedi.

Walensky'nin kuruma katkılarından bahseden Biden, kendisine iyi dileklerini iletti.

CDC Direktörü Walensky, 30 Haziran'da görevinden ayrılacak.

COVID-19'un uluslararası halk sağlığı acil durumu sona erdi

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, bugün, COVID-19'un uluslararası öneme sahip bir halk sağlığı acil durumu olarak sona erdiğini duyurmuştu.

DSÖ verilerine göre, aralık 2019'da başlayan COVID-19 yaklaşık 7 milyon kişinin yaşamını yitirmesine neden oldu. Dünya genelinde 765 milyon 222 bin 932 doğrulanmış COVID-19 vakası kaydedildi.

COVID-19 nedeniyle 30 Ocak 2020'de DSÖ tarafından "halk sağlığı acil durumu" ilan edilmişti.

ABD'de COVID-19 kaynaklı ulusal acil durum 11 Mayıs'ta sona erecek.

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