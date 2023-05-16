  • BIST 4.589,71
  • Altın 1261.906
  • Dolar 19.72
  • Euro 21.4292
  • Lefkoşa 28 °C
  • Mağusa 26 °C
  • Girne 25 °C
  • Güzelyurt 27 °C
  • İskele 26 °C
  • İstanbul 22 °C
  • Ankara 24 °C
SON DAKİKAŞırnak’ta 4 jandarma ve 1 güvenlik korucusu şehit oldu

AB’de ölüm oranları düşüyor

» »
AB'de ortalamanın üzerindeki ölüm sayıları çok düşük seyrediyor.
AB’de ölüm oranları düşüyor

Covid-19’un bir halk sağlığı acil durumu olarak sona ermesinin ardından Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde ortalamanın üzerindeki ölüm sayıları da çok düşük seviyedeki seyrini sürdürüyor.

AB’nin istatistik kurumu Eurostat’ın verilerine göre, Mart 2023’te AB genelinde ölüm sayısı bir önceki aya göre ortalamanın yüzde 0,3 üzerinde kaydedildi. Bu ayda 16 AB ülkesinde hiç “fazladan ölüm” kayıtlara geçmedi. Ortalamanın üzerinde ölüm görülen AB üyeleri ise Hollanda, Yunanistan, İrlanda, Avusturya, Güney Kıbrıs Rum yönetimi, İspanya, Malta, Portekiz, Almanya ve Danimarka oldu.

Mart 2022’de ortalamanın üzerindeki ölüm oranı yüzde 7 olmuş, yaklaşık 33 bin “fazladan ölüm” kayıtlara geçmişti. Şubat 2023’te ise Covid-19 salgını öncesi dönem sayılan Şubat 2020’den beri ilk kez AB’de ortalamanın üzerinde ölüm bulunmadığı açıklanmıştı.

Ortalamanın üzerindeki ölüm sayılarının en yüksek olduğu dönemler yüzde 25 ile Nisan 2020, yüzde 40 ile Kasım 2020, yüzde 21 ile Nisan 2021 ve yüzde 27 ile Kasım 2021 olmuştu.
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), 5 Mayıs 2023’te Kovid-19’un uluslararası öneme sahip bir halk sağlığı acil durumu olarak sona erdiğini duyurdu. 

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Astronomlar gelmiş geçmiş en büyük kozmik patlamayı saptadı13 Mayıs 2023 Cumartesi 11:31
  • WFP: 200 bin Filistinli gıda yardımı alamayacak13 Mayıs 2023 Cumartesi 10:54
  • Kenya’da nedeni “tespit edilemeyen hastalık” nedeniyle 9 kişi öldü12 Mayıs 2023 Cuma 22:48
  • Bilimsel araştırma: Hızlı radyo patlamalarının kökeni uzaylılarla ilgili olabilir12 Mayıs 2023 Cuma 22:25
  • New York’ta aşırı kiloya dayalı ayrımcılık yasaklanıyor12 Mayıs 2023 Cuma 20:00
  • “Açlık Tarikatı” soruşturmasında ceset sayısı 145 oldu12 Mayıs 2023 Cuma 12:32
  • Dünya genelinde 2022'de 61 milyon kişi ülke içinde yerinden edildi12 Mayıs 2023 Cuma 11:40
  • Uzaydaki çöpleri temizlemek için çalışmalar hızlandı11 Mayıs 2023 Perşembe 23:35
  • Fransa’da son 30 yılın en düşük doğum sayısı açıklandı11 Mayıs 2023 Perşembe 22:10
  • İtici buldular: Sivrisinekleri uzaklaştırmak için ideal koku11 Mayıs 2023 Perşembe 18:29
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti