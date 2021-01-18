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AB’den “Pfizer” aşısı geldi. Aşılar başlayan aşı programına dahil edilecek

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Avrupa Birliği’nin İki Toplumlu Sağlık Teknik Komitesi aracılığıyla Kıbrıslı Türklere gönderdiği 1080 dozluk kovid-19 aşısı, bu sabah Sağlık Bakanlığı yetkililerine teslim edildi.
AB’den “Pfizer” aşısı geldi. Aşılar başlayan aşı programına dahil edilecek

Avrupa Birliği’nin İki Toplumlu Sağlık Teknik Komitesi aracılığıyla Kıbrıslı Türklere gönderdiği 1080 dozluk kovid-19 aşısı, bu sabah Sağlık Bakanlığı yetkililerine teslim edildi.

TAK’a konuşan İki Toplumlu Sağlık Teknik Komitesi Eş Başkanı Cenk Soydan, 1080 adet gelen Pfizer – BioNTech Kovid-19 aşısının 1080 kişiye uygulanacağı bilgisini vererek, aşının ikinci dozunun bir ay içerisinde gönderileceğinin teyit edildiğini kaydetti.

Bu sabah teslim alınan aşıların, üç gün önce Sinovac aşısı ile başlayan aşı programı dahilinde kullanılacağını aktaran Soydan, sağlık çalışanlarının ardından 65 yaş üstünün aşılanmaya başlayacağını söyledi. 

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