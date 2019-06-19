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AB’den ‘sondaj yaptırımı’ sinyali: Türkiye uyarıları dinlemiyor

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Türkiye’nin Kıbrıs açıklarındaki sondaj çalışmalarını sert bir dille eleştiren Avrupa Birliği’nin (AB), sondaja katılan şirketlere ve bireylere karşı yaptırımlar uygulanabileceği söylendi.
AB’den ‘sondaj yaptırımı’ sinyali: Türkiye uyarıları dinlemiyor

28 ülkenin Avrupa bakanlarının Lüksemburg’da bir araya geldiği toplantıda Türkiye’ye insan haklarını koruma konusunda ‘endişe uyandırıcı şekilde gerilediği’ ve AB’den ‘gittikçe uzaklaştığı’yönünde eleştiriler yöneltildi.

AB Konseyi, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki sondaj faaliyetlerinin ‘yasa dışı’ olduğunu belirterek ‘AB tarafından bu faaliyetleri durdurması yönünde defalarca yapılan çağrılara kulak asmamasından ötürü üzüntü ve kaygı duyduklarını’ ifade etti.

Dışişleri Bakanlığı: AB’nin açıklamaları taraflı ve hukuki temelden yoksun

Dışişleri Bakanlığı’dan AB Konseyi’ne yönelik dün yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: ”AB 2004 yılında Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ni (GKRY) üye olarak almakla büyük bir hata yapmıştır. Şimdi ise bu hatayı sürdürmek uğruna Türkiye-AB ilişkilerini Kıbrıs sorununa indirgemekte ve bu sorunun rehinesi haline gelmektedir. AB’nin, bugünkü kararlarını yine tarafgir şekilde tamamen Rum bakış açısıyla kaleme aldığı görülmektedir. AB bu kararları alırken bir ilkeler ve değerler topluluğu olarak değil, pazarlıklara dayalı bir çıkar grubu şeklinde hareket etmiştir. Bu durum, AB’nin kuruluş felsefesine aykırıdır”

AB’nin tavrının ‘hukuki temelden yoksun, taraflı ve gerçeklerden kopuk’ olduğunun belirtildiği açıklamada, ”Türkiye gerek kendi deniz yetki alanlarındaki hak ve menfaatlerini gerek Kıbrıslı Türklerin meşru hak ve çıkarlarını savunmak amacıyla gerekli adımları atma yönündeki kararlılığını koruyacaktır” ifadelerine yer verildi.

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