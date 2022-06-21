  • BIST 2.575,35
  • Altın 1023.025
  • Dolar 17.3409
  • Euro 18.3092
  • Lefkoşa 30 °C
  • Mağusa 33 °C
  • Girne 29 °C
  • Güzelyurt 30 °C
  • İskele 33 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 24 °C
SON DAKİKAAşırı sıcaklar kalbi tehdit ediyor!

AB,mısır ile 2027'ye kadar sürecek ''ortalık haritasını'' açıkladı

» »
Avrupa Birliği, Mısır ile 2027'ye kadar sürecek ülkenin yeşil ve dijital dönüşümü, dış politika, insan hakları ve hukukun üstünlüğünü içeren konularda ortaklık yapacak.
AB,mısır ile 2027'ye kadar sürecek ''ortalık haritasını'' açıkladı

AB-Mısır Ortaklık Konseyi’nin 9’uncu toplantısı, dün Lüksemburg’da yapıldı.

Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, bugün yine Lüksemburg’da AB Dışişleri bakanlarıyla gayriresmi öğle yemeğinde bir araya geldi.

Ardından AB Konseyinden yapılan yazılı açıklamada, Ortaklık Konseyi Toplantısı’nda 2027’ye kadar olan dönemde pek çok konuda iş birliğini kapsayacak bir plan kabul edildiği duyurdu.

Buna göre, AB ve Mısır, iş birliğini ekonomi, dış politika ve bölgede istikrarın sağlanması olmak üzere 3 temel alanda geliştirecek.

AB, Mısır’ı yeşil ve sürdürülebilir kalkınma alanlarında desteklemek amacıyla 2021-2024 dönemi için 240 milyon euroluk yardım da sağlayacak.

Artan gıda, enerji ve emtia fiyatları karşısında AB, Mısır’ın özellikle tahıl üretim ve depolama tesislerini desteklemek için 100 milyon euro aktaracak.

Mısır’ın bölgede enerji merkezi olma yolunda sarf ettiği çabaları memnuniyetle karşılayan AB, COP27 Başkanlığını da destekleyecek.

Açıklamada, AB’nin Mısır ile terör, düzensiz göç, insan kaçakçılığı konularında da iş birliği yapacağı belirtilerek, “Mısır ve AB, uluslararası yükümlülükleri doğrultusunda tüm vatandaşlarının anayasal hakları olarak demokrasiyi, temel özgürlükleri ve insan haklarını, cinsiyet eşitliğini ve fırsat eşitliğini teşvik etmeye kararlıdır.” ifadesi kullanıldı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Almanya'da doğal gaz tasarrufu için 'kömür' önlemi20 Haziran 2022 Pazartesi 13:07
  • Stoltenberg:Ukrayna'daki savaşın yıllarca sürebilir20 Haziran 2022 Pazartesi 12:50
  • AB Dışişleri bakanları bugün toplanıyor20 Haziran 2022 Pazartesi 09:51
  • Avusturya, AB üyeliğinde adaylar arasında 'çifte standarda' karşı17 Haziran 2022 Cuma 12:24
  • Apple’a 768 milyon sterlinlik ‘eski telefonları bilinçli yavaşlatma’ davası17 Haziran 2022 Cuma 11:07
  • Japonya'da porno yasası: Gençler oynadıkları filmlere yayın yasağı getirebilir17 Haziran 2022 Cuma 10:58
  • Hırvatistan euro'ya geçiyor17 Haziran 2022 Cuma 10:41
  • Fransa'da kavurucu yaz sıcakları nedeniyle kırmızı alarm17 Haziran 2022 Cuma 10:17
  • JPMorgan emtiada yeni bir ralli bekliyor17 Haziran 2022 Cuma 09:22
  • Suudi Arabistan'da gökkuşağı renkli oyuncaklar 'eşcinselliği özendirdiği' gerekçesiyle dükkanlardan toplanıyor16 Haziran 2022 Perşembe 15:22
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti