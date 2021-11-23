  • BIST 1.783,06
  • Altın 726,98
  • Dolar 12,6738
  • Euro 14,2851
  • Lefkoşa 22 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 24 °C
  • Güzelyurt 19 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 14 °C
SON DAKİKAİsrail'de çocukların aşılanmasına başlanıyor

AÇIKLANDI! Pfizer/BioNTech aşısının uzun dönem sonuçlarını Uğur Şahin duyurdu!

» »
Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği corona virüsü aşısının 12-15 yaş arasındaki gençler üzerindeki etkisi ile ilgili araştırmanın sonuçları kamuoyu ile paylaşıldı.
AÇIKLANDI! Pfizer/BioNTech aşısının uzun dönem sonuçlarını Uğur Şahin duyurdu!

Pfizer ile Uğur Şahin ve Özlem Türeci’nin kurucu ortakları olduğu Almanya merkezli BioNTech’in geliştirdiği corona virüsünün gençler üzerindeki etkisini gözler önüne seren en kapsamlı araştırmanın sonuçları kamuoyu ile paylaşıldı.

Yapılan açıklamada Covid-19 aşısının 12-15 yaşları arasındaki gençlerde yüzde 100 etkili olduğu duyuruldu.

2.228 gencin katıldığı bu uzun dönemli araştırmada ikinci dozdan sonra dört aya kadar gençlerin sağlıkları mercek altına alındı. Yetkililer bu araştırmanın ABD Gıda ve İlaç Dairesi’ne gönderileceğini de aktardı.

“TEKRAR KANITLIYOR”

Araştırmanın Kasım 2020 ile Eylül 2021 arasında gerçekleştirildiğini açıklayan yetkililer cinsiyetten, kronik rahatsızlıklardan ya da etnik kökenden bağımsız olarak aşının yüzde 100 etkili olduğunu açıkladı. Öte yandan ikinci dozdan sonra herhangi bir ciddi yan etki ve sağlık sorunu görülmediği de belirtildi.

Testlerde plasebo yapılan çocuklardan 30’unda semptom gösteren enfeksiyon tespit edildiği de belirtildi. Konuyla ilgili bir açıklama yapan BioNTech’in CEO’su Uğur Şahin, “Bu Covid-19 aşısının 12-15 yaş arasındaki bireylerde etkili ve güvenli olduğunu gösteren ilk ve tek uzun vadeli araştırma” dedi.

Şahin, “Klinik testlerden ve gerçek dünyadan elde ettiğimiz verilerle güçlendirerek Covid-19 aşısının gençlerde ve yetişkinlerde etkisini ve güvenli olduğunu tekrar kanıtlıyor” ifadesini kullandı.

 

Sözcü.

Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Uyuz Hastalığında Doğru Bilinen Yanlışlar! Bu Belirtilere Dikkat22 Kasım 2021 Pazartesi 22:10
  • Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı'ndan (KOAH) korunmanın en etkili 5 yolu!22 Kasım 2021 Pazartesi 22:00
  • İnsan beyni küçülüyor! Sebebi obezitedeki artış!22 Kasım 2021 Pazartesi 21:56
  • Folik asidin kanıtlanmış 6 faydası!22 Kasım 2021 Pazartesi 21:04
  • BEBEK KOKUSUNA dair dikkat çeken araştırma!22 Kasım 2021 Pazartesi 20:50
  • Aşı karşıtlarının tezleri çöktü... FDA takviye dozdaki yan etkileri açıkladı!22 Kasım 2021 Pazartesi 20:32
  • Bilim insanları böcek ilacına alternatif bitki üretti22 Kasım 2021 Pazartesi 15:41
  • Akciğer kanserinin tedavisinde 3 önemli gelişme22 Kasım 2021 Pazartesi 14:46
  • Elektronik Sigara Kalp Krizine Yol Açabilir21 Kasım 2021 Pazar 21:46
  • Daha Bulaşıcı Ve Daha Öldürücü21 Kasım 2021 Pazar 21:24
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti