Acil kan aranıyor!

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde tedavi gören Saime Atalay için acil A RH (+) kan arıyor.
Kan vermek isteyenlerin en yakın devlet hastanesine müracaat etmeleri gerektiği bildirildi.
Telefon numarası: 0533 861 1252 – Mesut Yakup
Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde tedavi gören Saime Atalay için acil A RH (+) kan arıyor.
Kan vermek isteyenlerin en yakın devlet hastanesine müracaat etmeleri gerektiği bildirildi.
Telefon numarası: 0533 861 1252 – Mesut Yakup
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