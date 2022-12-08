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Acil kan aranıyor!

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Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde tedavi gören Saime Atalay için A RH (+) kan arıyor.
Acil kan aranıyor!

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde tedavi gören Saime Atalay için acil A RH (+) kan arıyor.

Kan vermek isteyenlerin en yakın devlet hastanesine müracaat etmeleri gerektiği bildirildi.

Telefon numarası: 0533 861 1252 – Mesut Yakup

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