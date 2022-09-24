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Acil Servis'te Bir Skandal Daha

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'Bebek kaçırma' olayının yankıları henüz bitmeden Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde bir skandal daha meydana geldi.
Acil Servis'te Bir Skandal Daha

Acil Servis'te kayıt bölümünde görev yapan memurun, mola saatlerinde görevini dışarıdan kendisine ziyarete gelen arkadaşına devretmesi ve onun da kendisini ' yeni işe başladım' diye tanıtmasıyla başlayan skandal, hastane yönetimini alarma geçirdi. 

Gündem Kıbrıs'ın Hastane Başhekim Baş Yardımcısı Hasan Birtan'dan aldığı bilgiye göre, Acil Servis'te görev yapan memurun yakın arkadaşı günlerce oraya geldi ve arkadaşının mola saatlerinde 'şaka' amaçlı kendisini 'görevli memur' olarak tanıttı. 

Olayın hastane yönetiminin bilgisine gelmesi üzerine soruşturma başlatıldı. 

Söz konusu kişinin hastane kayıtlarına erişip erişmediği, gelen hastalardan para alıp almadığı yapılan soruşturma neticesinde açıklığa kavuşacak.

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