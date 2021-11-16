  • BIST 1.685,600
  • Altın 612,72
  • Dolar 10,3082
  • Euro 11,6848
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 4 °C
SON DAKİKABilim insanları duyurdu: Aşısızların Covid-19’dan ölme olasılığı 16 kat daha fazla

Açken neden sinirli oluruz? İşte bilimsel yanıtı...

» »
Açlık oluşunca sinirli ve agresif olmak, açlık halinde konsantrasyon zorluğu, yemek sonrası anormal derece de açlık hissi ve tatlı isteği gibi şikayetler ‘Reaktif Hipoglisemi’ problemi altında olduğunuzun habercisi olabilir.
Açken neden sinirli oluruz? İşte bilimsel yanıtı...

Diyetisyen Aysima Duygu Aksoy konu hakkında bilgiler verdi.

 

İnsülin nedir?

İnsülin, pankreasın beta hücrelerinde üretilen ve kan şekerini düşürmeye yarayan bir hormondur. Yemek Yemek yeme ile vücudumuza giren karbonhidratlar, en ufak parçaları olan glukoza parçalanırlar. Glukoz, hücrelerin en önem arz eden enerji kaynağıdır. Pankreas, glukozun hücre içine girmesini sağlayan insülin adlı hormonu üretmeye başlar.

Kan şekerinin düşük olması durumu ise terleme, kalp atış hızı ve açlık gibi birçok çeşit durumlara yol açar. Karbonhidrattan çok yoğun bir yemek yedikten sonra, bu olaya tepki olarak vücut yüksek düzeyde insülin salgılılar. Bunun sonucu olarak kan şekeri normalin altına düşmektedir.

Kan şekeri düşüklüğünün ilk belirtileri sinirlilik ve kaygı olarak gözlemlenir. Bu belirtilerin dışında baş dönmesi ve baş ağrıları izlenir. Bunlar adrenalin ve noradrenalin gibi hormonların salınmasından da kaynakladır.

Beslenme de dikkat edilmesi gerekenler;

Kan şekeri problemi yok ise ara öğün tüketilmemelidir.

Basit karbonhidratlar yerine (bal, beyaz şeker gibi ) Kompleks karbonhidratlar (tahıl, sebze, baklagil) tüketilmelidir.

Posa veya diyet lifinin pek çok faydası olduğu bilinmektedir. Reaktif hipoglisemi durumlarında da oldukça faydalıdır.

Glisemik Yük: Glisemik yük, besinlerin kan şekerini yükseltebilme değerini gösterir. Glisemik yükü düşük besinlerin tüketilmesi bir yaşam tarzı haline getirilmelidir.

 

CNN.

Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Diyabetin Kontrolünde Aktivetelere Dikkat Çekmek İçin Koşu Ve Yürüyüş Düzenleniyor16 Kasım 2021 Salı 18:06
  • Doğumda Yeni Yöntem16 Kasım 2021 Salı 17:28
  • Koah'a zemin hazırlayan 5 etken!16 Kasım 2021 Salı 14:28
  • Diyabet hakkında doğru sanılan 8 yanlış!16 Kasım 2021 Salı 12:12
  • Sakın Çöpe Atmayın! Enginar Yaprağının 7 İnanılmaz Faydası15 Kasım 2021 Pazartesi 22:53
  • Dünyanın ilk solunabilir Covid aşısı15 Kasım 2021 Pazartesi 21:50
  • Basit bir nefes tekniği ile kalp krizinde hayatınız kurtulabilir15 Kasım 2021 Pazartesi 20:23
  • Alzheimer Aşısı Yolda15 Kasım 2021 Pazartesi 20:06
  • COVID-19 Aşısı Damar Tıkanıklığına Yol Açıyor Mu15 Kasım 2021 Pazartesi 19:03
  • Kanser Vakalarında Artış Bekleniyor15 Kasım 2021 Pazartesi 18:39
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti