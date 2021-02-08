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Adalet Bakanı Abdulhamit Gül Cumhuriyeti 1921 Anayasası ruhuyla taçlandıracağız

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Yeni anayasa konusunda bir açıklama da Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den geldi. Gül, 'yeni bir toplumsal sözleşme'nin "1921 Anayasası ruhuyla" taçlanacağına inandıklarını söyledi.
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül Cumhuriyeti 1921 Anayasası ruhuyla taçlandıracağız

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, yeni anayasa için '1921 Anayasası ruhu'nu hedef olarak gösterdi.

Gaziantep’e Gazilik unvanı verilişinin 100. yıl dönümü nedeniyle Birinci Meclis’te düzenlenen törende konuşan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Bugün 1921 Anayasasının ruhuyla, cumhuriyetimiz ikinci yüzyılına girerken yeni bir toplumsal sözleşmeyi yine Gazi Meclisimizin iradesiyle, milletimizin iradesiyle yeni anayasayla taçlanacağına olan inancımız tamdır" dedi.

Bakan Gül, emperyalizme karşı kazanılan İstiklal Harbi sonrasında tarihte yeni bir sayfa açıldığını ve Birinci Meclis binasında tam 100 yıl önce 1921 Anayasası'nın kabul edildiğini hatırlatarak şunları söyledi:  

"İşte ilk Anayasamız, bu toprakların tapusunun kimde olduğunu gösteren bir mühürdür ve bu mührün sahibi de aziz milletimizin ta kendisidir. Tam da Gaziantep'e Gazilik unvanının verildiği kanunun çıktığı günden birkaç gün önce, 10 gün öncesinde bu Anayasa, bu ulvi çatı altında kabul edilmiştir. 1921 Anayasası ile Teşkilat-ı Esasiye ile özgürlüğüne aşık bir milletin tarih sahnesinden silinemeyeceğini, Anayasa'sı ile devletiyle, milletiyle birlikte dimdik durduğunu tüm dünyaya bir kez daha ilan etmişti.

Bugün 1921 Anayasası'nın ruhuyla, yine cumhuriyetimiz ikinci yüzyılına girerken yeni bir toplumsal sözleşmeyi yine Gazi Meclisimizin, milletimizin iradesiyle yeni Anayasa ile taçlanacağına olan inancımız tamdır. 1921 Anayasası, Türkiye'de yaşayan herkesin her düşüncenin, her inancın, her anlayışın yansıdığı bir toplumsal sözleşme metnidir. Yine aynı anlayışla, 100 yıl sonra aynı ruhla bunun yine gerçekleşeceğine, 83 milyonu kuşatan, insan onurunu koruyan, hak ve özgürlükleri teminat altına alan yeni Anayasa'nın yapılacağına olan inancımız tamdır."

Cumhuriyeti, demokrasiyi daha da yüceltmeye ve güçlendirmeye çalışacaklarını belirten Gül, "Bu mirası, bu aziz vatanı bize emanet eden şehitlerimize mahcup olmadan, kıyamete kadar ay yıldızlı bayrağımızı özgürce, bağımsız bir şekilde sürdüreceğimize hiç kimsenin şüphesi olmasın. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, şehrimizin ve ülkemizin refahı, kalkınması ve istikrarı için, müreffeh bir Türkiye için hiç durmadan, yorulmadan, gayretle çalışacağız" dedi.      

Henüz Cumhuriyet ilan edilmeden ve Kurtuluş Savaşı devam ederken 20 Ocak 1921’de TBMM'de kabul edilen Anayasa'da ‘özerk’ idari yapı da düzenlenmişti. 1924'te kabul edilen yeni anayasa ile bu düzenlemeler kaldırılmıştı. 

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