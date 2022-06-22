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Afganistan'daki depremde ölü sayısı 920'ye yükseldi

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Afganistan'da günün ilk saatlerinde 6,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Afet Yönetimi Bakan Yardımcısı Sharafuddin Muslim, deprem sonucu en az 920 kişinin hayatını kaybettiğini, 600 kişinin söyledi. Ölü sayısının artmasından korkuluyor.
Afganistan'daki depremde ölü sayısı 920'ye yükseldi

Depremin merkez üssü, ülkenin güneydoğusundaki Host kentine 44 kilometre mesafede.

Arama kurtarma ekipleri, Paktika eyaletinde yıkılmış evlerdeki yaralılara ulaşmaya çalışıyor.

Kırsal bölgelerde yaralılar, helikopterlerle en yakın hastanelere götürülüyor.

Taliban yetkilileri özellikle ülkenin doğusuna bir an önce yardım gönderilmesi çağrısı yaptı.

Afganistan Hükümet Sözcüsü Bilal Karimi, sosyal medya hesabından, "Ne yazık ki dün gece Paktika eyaletindeki dört farklı bölgede çok şiddetli bir deprem meydana geldi. Yüzlerce kişi hayatını kaybetti ve çok sayıda kişi yaralandı, evler yıkıldı. Daha fazla kayıp yaşanmaması için tüm yardım kuruluşlarının bir an önce bölgeye destek göndermesini talep ediyoruz" paylaşımını yaptı.

bölgede çalışan bir doktor, şimdiye kadar en çok kaybın Paktika eyaletinin Gayan ve Barmal bölgelerinde meydana geldiğini söyledi.

Yerel medya ajansı Etilaat-e Roz ise Gayan'daki bir köyün tamamen tahrip edildiğini paylaştı.

Reuters haber ajansı, Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi'ni referans göstererek depremin Afganistan'da başkent Kabil dahil ülkenin çok büyük kısmında ve komşu ülkeler Pakistan ile Hindistan'ın bazı bölgelerinde hissedildiğini bildirdi.

Afganistan; Chaman, Hari Rud, Orta Badakhshan ve Darvaz fay hatlarının üzerinde bulunduğundan sık sık depremlerin meydana geldiği bir ülke.

Ülkede yıllardır devam eden çatışmalar, özellikle kırsal bölgelerde altyapı yetersizliğine yol açtı, binaların özensiz şekilde inşa edilmesine neden oldu. Bu yüzden Afganistan'da depremler hep büyük tahribat yaratıyor.

Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi'ne göre Afganistan'da son 10 yılda meydana gelen depremlerde 7 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Ülkede depremlerin yılda ortalama olarak 560 kişinin ölümüne neden olduğu düşünülüyor.

 

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