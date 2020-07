Afrika kıtasında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında yaşamını yitirenlerin sayısı 15 bin 199'a yükseldi.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, kıta genelinde virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 17 bin 940 artarak 724 bin 9'a ulaştı.

Salgın nedeniyle ölenlerin sayısı ise son 24 saatte 203 artışla 15 bin 199'a çıktı.

Kıtada Kovid-19 kaynaklı en fazla can kaybı 5 bin 33 ölümle Güney Afrika'da görülürken, Mısır'da 4 bin 302, Cezayir'de 1078 kişi hayatını kaybetti.

Seyşeller, Eritre ve Uganda'da şu ana kadar ölüm rapor edilmedi.

Güney Afrika'da vaka sayısı 364 bin 328'e ulaştı, bu ülkeyi 87 bin 775 vaka ile Mısır, 36 bin 107 vaka ile Nijerya izledi.

Afrika’da 383 bin 114 kişi hastalığı yendi.

MISIR'DA KOVİD-19 NEDENİYLE SON 24 SAATTE 51 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Mısır'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 51 kişi daha hayatını kaybetti.

Mısır Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte 51 kişinin yaşamını yitirmesiyle virüs kaynaklı can kaybının 4 bin 302'ye ulaştığı bildirildi.

Açıklamada, 603 kişiye Kovid-19 teşhisi konulduğu ve toplam vaka sayısının 87 bin 775'e çıktığı kaydedildi.

Bakanlık ayrıca 512 kişinin daha sağlığına kavuştuğunu, böylece iyileşen sayısının 28 bin 380 olduğunu da duyurdu.

GÜNEY AFRİKA CUMHURİYETİ'NDE KOVİD-19 VAKA SAYISI 364 BİNİ AŞTI

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde son 24 saatte 13 bin 449 kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildi.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede vaka sayısı 364 bin 328'e yükseldi.

Ülkede bugüne kadar toplam 2 milyon 471 bin 747 test yapıldı.

Son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 45 kişi öldü, hayatını kaybedenlerin sayısı 5 bin 33'e çıktı.

Ülkede Kovid-19 vakalarından 191 bin 59'u da iyileşti.

Dünyada Kovid-19 vakalarında 5'inci sıraya yerleşen Güney Afrika Cumhuriyeti, Afrika'da ilk sırada yer alıyor.

AVUSTRALYA’DA 296 YENİ KOVİD-19 VAKASI KAYDEDİLDİ, 1 KİŞİ ÖLDÜ

Avustralya’da son 24 saate 296 kişiye daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konulurken Melbourne kentinde bir kişinin daha hayatını kaybetmesiyle virüsten ölenlerin sayısı 123’e çıktı.

Kovid-19 vakalarının hızla yayıldığı Victoria eyaletinde 275, Yeni Güney Galler’de (NSW) 20 ve Queensland eyaletinde 1 kişinin daha virüse yakalandığı açıklanırken Melbourne kentinde tedavi gören 80 yaşlarındaki kadın hastanın hayatını kaybettiği bildirildi.

Victoria Eyalet Başbakanı Daniel Andrews, düzenlediği basın toplantısında "geçerli nedenler dışında sokağa çıkma yasağı" uygulanan ve perşembe gününden itibaren maske takma zorunluğu getirilen eyaletin başkenti Melbourne’daki gelişmelerle ilgili açıklamada bulundu.

Son 24 saate gerçekleştirilen 26 binden fazla testte Kovid-19 tanısı konulan 275 kişiden 28'ine virüsün nereden bulaştığını bildiklerini hatırlatan Andrews, ancak 247 vatandaşın virüsü nasıl kaptığını araştırdıklarını söyledi.

Melbourne’daki can kaybıyla birlikte eyaletteki virüsten ölenlerin sayının 39’a yükseldiğine dikkati çeken Andrews, 41’i yoğun bakımda olmak üzere 147 kişinin çeşitli hastanelerde tedavi altında olduğunu kaydetti.

Eyaletteki kısıtlamaların ne zaman hafifletileceği, insanların ne zaman parti gibi sosyal etkilikler yapabileceği yönündeki soruyu cevaplayan Başbakan Andrews, "Parti zamanı değil, kurallara uyma zamanı. İnsanlar cenazelerini organize etmeye çalışıyor, hastanedeki sevdikleri için dua ediyor, insanlar hayatları için mücadele ediyor. Partilerinizi bir başka zamanda yapmak için erteleyin. Lütfen kurallara uyun." ifadesini kullandı.

Victoria Eğitim Bakanı James Merlino, maske takma zorunluğunun getirildiği Melbourne’da, okullara dağıtılmak üzere Bakanlık tarafından 1,37 milyon maske siparişi verildiğini söyledi.

Yeniden kullanılabilir türdeki maskelerin "Geçerli nedenler dışında sokağa çıkma" yasağının uygulandığı bölgelerdeki öğrencilere dağıtılacağını açıklayan Balan Merlino, "Öğrenciler, okulda bandana veya eşarp takmayı da seçebilirler." dedi.

Melbourne’da, Kovid-19’un yayılmasına karşı 8 Temmuz’da yürürlüğe giren yasaklar kapsamında "geçerli nedenler" olarak belirlenen "Egzersiz, okula veya işe gitmek, tıbbi bakım alma veya vermek, yiyecek ve diğer temel malzemeleri satın almak" nedenleriyle sokağa çıkanlara ağız ve burunlarını, maske, bandana, eşarp veya atkı gibi malzemelerle kapatma zorunluluğu getirildi.

Perşembe gününden itibaren yürürlüğe girecek kurallara uymayarak ağız ve burunlarını kapatmayanlara 200 Avustralya doları para cezası verilecek.

Victoria’dan sonra virüsün en çok görüldüğü eyalet olan NSW’de 20 kişiye daha Kovid-19 teşhisi konuldu.

NSW’nin başkenti Sydney’de yaşayanlara dün, "zorunlu haller dışında seyahat ve sosyal etkinliklerden kaçınılması" çağrısı yapan Eyalet Sağlık Bakanlığı, bugün de maske kullanın tavsiyesinde bulundu.

Öte yandan diğer eyaletlerdeki virüsün yaygınlığında dolay Avustralya’daki spor karşılaşmalarının merkezi haline gelen Queensland eyaletinde bir kişiye yapılan testin pozitif çıktığı bildirildi.

Virüse yakalanan kişinin kargo gemisiyle geldiğini ve karantinaya alındığını duyuran Başbakan Annastacia Palaszczuk, eyalete giriş-çıkış noktalarında daha sıkı denetlemeler uygulanacağını söyledi.

AVUSTRALYA’DA VİRÜSTEN ÖLENLERİ SAYISI 123’E ÇIKTI

Son haftalarda Melbourne kentinde Kovid-19 kaynaklı can kayıplarının meydana gelmesiyle Avustralya’da virüsten ölenlerin sayısı 123’e yükseldi.

Ülkede genelinde 3 milyon 476 binden fazla kişiye yapılan testlerde 12 bin 69 Avustralyalıya Kovid-19 tanısı konulurken 8 bin 272 kişinin de iyileştiği kaydedildi. Avustralya’da toplam 3 bin 209 aktif vaka bulunuyor.

Sağlık Bakanlığı, Meksika’dan Yeni Zelanda’ya dönen 40 yaşlarındaki bir erkeğin Kovid-19’a yakalandığın açıkladı.

Hastanelerde Kovid-19’lu hasta bulunmadığını duyuran Sağlık Bakanlığı, ülkedeki toplam 26 vakanın tamamının otellerde karantinada tutulduğunu bildirdi.

Aldığı sıkı tedbirlerle virüsün toplum içindeki yayılmasını sıfırlamayı başaran Yeni Zelanda’da, virüse yakalanan 22 kişi hayatını kaybetmişti.

PAPUA YENİ GİNE'DE KOVİD-19'DAN İLK CAN KAYBI YAŞANDI

Papua Yeni Gine’de (PNG) 48 yaşlarındaki kanser hastası kadının yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) hayatını kaybetmesiyle, ülkede virüsten ilk can kaybının yaşandığı bildirildi.

Radyo Yeni Zelanda’nın haberine göre, PNG’nin başkenti Port Moresby’deki bir hastanede göğüs kanseri tedavisi gören ve 48 yaşında olduğu bildirilen kadının Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği açıklandı.

Virüsü hastanede kaptığı sanılan kadının ölümüyle ülkede Kovid-19 kaynaklı ilk can kaybının yaşandığını bildiren Ulusal Kontrol Merkezi, kadının virüsten öldüğünün Port Moresby Genel Hastanesinde solunum semptomları nedeniyle ölen kişilere uygulanan rutin tükürük testlerinde ortaya çıktığını açıkladı.

PNG Sağlık Bakanlığının verilerine göre, virüse yakalanan 17 kişiden 8’i iyileşti.