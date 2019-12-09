Ağır yaralanan Mahmut Tekinay yoğun bakımda

Kaza 8 Aralık 2019'da saat 17:15’de Gönyeli Çemberi'nde meydana geldi.
Mahmut Tekinay, yönetimindeki araçla Gönyeli Çemberinden Devlet Hastanesi istikametine doğru seyrettiği sırada virajda direksiyon hâkimiyetini kaybederek orta refüje çarptı. Araç ardından refüj içerisindeki palmiye ağacına çarparak durdu.
Kaza sonrası ambulansa hastaneye kaldırılan Mahmut Tekinay'ın yoğun bakımdaki tedavisi sürerken durumunun ağır olduğu öğrenildi. Araçta yolcu olarak bulunun Işın Tekinay'ın ise vücudunda kırıklar oluştuğu tespit edildi.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.