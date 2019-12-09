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Ağır yaralanan Mahmut Tekinay yoğun bakımda

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Ülkemizin tanınmış avukatlarından Mahmut Tekinay ve eşi Işın Tekinay Lefkoşa'da gerçekleşen trafik kazasında yaralandı.
Ağır yaralanan Mahmut Tekinay yoğun bakımda

Kaza 8 Aralık 2019'da saat 17:15’de Gönyeli Çemberi'nde meydana geldi.

Mahmut Tekinay, yönetimindeki araçla Gönyeli Çemberinden Devlet Hastanesi istikametine doğru seyrettiği sırada virajda  direksiyon hâkimiyetini kaybederek orta refüje çarptı. Araç ardından refüj içerisindeki palmiye ağacına çarparak durdu.

Kaza sonrası ambulansa hastaneye kaldırılan Mahmut Tekinay'ın yoğun bakımdaki tedavisi sürerken durumunun ağır olduğu öğrenildi.   Araçta yolcu olarak bulunun  Işın Tekinay'ın ise vücudunda kırıklar oluştuğu tespit edildi.

 

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