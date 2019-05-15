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Ailesine siyanürlü şerbet içirip, ’10 dakikanız kaldı’ dedi

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Ailesine siyanürlü şerbet içirip, ’10 dakikanız kaldı’ dedi
Ailesine siyanürlü şerbet içirip, ’10 dakikanız kaldı’ dedi

İnternet üzerinden ticaret yapan ve yaklaşık 45 bin lira civarında zarar eden Mahmut Can Kalkan’ın, son zamanlarda psikolojik sorunlar yaşadığı, ancak bugüne kadar bir tedavi görmediği bildirildi.

Mahmut Can Kalkan’ın dün akşam içine siyanür koyduğu şerbet yapıp anne ve babasına ikram ettiği, sonrasında “15 dakikanız kaldı, 10 dakikanız kaldı” diyerek öleceklerini söylediği öğrenildi. Anne ve babasının rahatsızlandığın gören kardeşinin şerbetten içmediği belirtildi.

İZMİR’DE CENAZE NAMAZLARI KILINDI

Kalkan çifti için, Bornova ilçesindeki Ali Rıza Güven Camisi’nde, cenaze töreni düzenlendi. İkindide kılınan cenaze namazına, hayatını kaybeden Mehmet Kalkan’ın babası Mahmut Kalkan ve iş arkadaşlarının yanı sıra çok sayıda akrabaları katıldı. Ayakta güçlükle duran ve uzun süre gözyaşı döken Mahmut Kalkan ve Fransa’dan ağabeyinin cenazesi için gelen Hatice Yılmaz’ı yakınları güçlükle sakinleştirdi. Namazın kılınması ve helallik alınmasının ardından, cemaat tarafından omuzlanarak araca konulan cenazeler, toprağa verilmek üzere memleketleri Yozgat’a götürülmek üzere yola çıkarıldı.

GEÇİCİ GÖRME KAYBI YAŞAYAN EMİR CAN’IN DURUMU İYİ

Öte yandan, geçici görme kaybı yaşayan Emir Can Kalkan’ın (16) sağlık durumunun iyiye gittiği ve görme seviyesinin kademeli olarak yükseldiği ve bu problemin büyük oranda giderildiği bildirildi

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