Akansoy: Yasakçı düşüncenin karşısındayız: Sanat sınır tanımaz!

İşte açıklama;

Girne Düşünce Derneği’nin ev sahipliğinde Girne Belediyesi Oda Tiyatrosu’nda 15 Mart tarihinde sahneleneceği duyurulan AntiLogos Tiyatrosu’nun “Annesi” isimli oyunun izleyici ile buluşması engellenmiştir.

AntiLogos Tiyatrosu, 1987 yılından itibaren Kuzey Kıbrıs’ta oyun oynamış, 4 Mart 2024 tarihinde İstanbul’da 9. Uluslararası Anadolu Tiyatro Ödülleri bağlamında, Uluslararası Barış Ödülü almış bir sanat ekibidir.

Aldığımız bilgilere göre, Kıbrıs’ta yaşanan tarihi olgulardan sahneye uyarlanan oyun için, Girne Kaymakamlığından, Vergi Dairesinden hatta malzemelerin geçişi için Gümrük Dairesinden gerekli izinler alınmıştır.

Bu durumda, Antilogos Tiyatrosu’nun “Annesi” oyununun neden engellenmiştir?

Her hafta farklı bölgelerde, yurtdışından gelen, sanatsal ve kültürel faaliyetlerde bulunan onlarca sanatçı ve sanat ekibi etkinlik icra ederken, bu oyun neden yasaklanmıştır?

Anayasaya aykırı olarak alınan bu kararla AntiLogos Tiyatrosu’nun oyununun yasaklanması, barıştan ve halkların yakınlaşmasından korkan bir yasakçı zihniyetin eseridir.

Geçmişte olduğu gibi, bugün de sanatın ve sanatçının her zaman yanında olmaya devam edeceğimizi vurgularken, sürecin takipçisi olacağımızı ve bu yasakçı düşüncenin karşısında duracağımızın bilinmesini isterim.

Sanat sınır tanımaz. Oyunun Kıbrıslı Türklerle buluşması için gerekli tüm adımların bir an önce atılması gerekmektedir.



Cumhuriyetçi Türk Partisi

Genel Sekreter Asım Akansoy

19.03.2024