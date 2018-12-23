AKAR: "2018 hemen tüm alanlarda olduğu gibi medya açısından da üzücü gelişmelerin yaşandığı bir yıl oldu"

Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Reşat Akar, “2018’in birçok açıdan olumsuz geçtiğini, toplumda hayal kırıklıklarının yaşandığını, seçim öncesindeki vaadlerden biri olan Bilişim Yasası’nın da geçirilmediğini” belirterek, siyasilerin ağır bir tarihi sorumluluk

Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Reşat Akar, “2018’in birçok açıdan olumsuz geçtiğini, toplumda hayal kırıklıklarının yaşandığını, seçim öncesindeki vaadlerden biri olan Bilişim Yasası’nın da geçirilmediğini” belirterek, siyasilerin ağır bir tarihi sorumlulukla karşı karşıya bulunduklarını ifade etti.

Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Reşat Akar yaptığı yazılı açıklamada, Bilişim Yasası’nın geçirilmemesi nedeniyle sosyal medyada küfürlü, aşağılayıcı, hakaret edici, devleti ve toplumu küçük düşürücü, zaman zaman nefret duygularını körükleyici yayınların yapıldığını kaydederek, “Gerekli önlemlerin alınmaması nedeniyle çok tehlikeli bir noktaya getirilmiş bulunuyoruz”dedi.

“Bir yanda kayıt altına alınan ve para tahsil edilen, zaman zaman cezalara maruz kalan yasal TV’ler, diğer yandan kontrolsüz, denetimsiz, vergisiz facebook TV’lerinin varlığından” söz eden Akar, “Bu çarpıklığı gidermek zorunda olan siyasilerin tam tersi destek verir durumda olması en büyük hayal kırıklığımızdır” dedi.

Akar şunları kaydetti:

“2018 yılındaki olumlu ve olumsuz gelişmeleri kendi ülkemiz açısından değerlendirdiğimizde kuşkusuz en ağır, en üzücü olanı Aralık ayında yaşanan ve 4 gencimizin ölümüyle sonuşlanan sel felaketidir. Bu tür felaketlerin bir daha yaşanmamasını diliyoruz. Ne var ki; son 40 yılın ağır ihmalleri bu şekilde sürdürülürse daha da üzücü olayların yaşanması kaçınılmaz olacaktır. Dere yatakları üzerindeki binaların yıkılmaması, köy ve kentlerde yıkılmaya yüz tutmuş binalarla ilgili önlemlerin alınmaması, artan çevre kirliliğine karşı ‘naylon poşetler’ dışında hiçbir şeyin yapılmaması nedeniyle güzel ülkemiz ciddi sorunlarla yüzleşmeye devam edecektir.

2018’in son günlerinde medya açısından yaşananlara baktığımız zaman, geçmiş yıllardan daha ağır sorunlarla karşı karşıya bulunduğumuz gerçeğini herkesin görebilmesini istiyoruz. Özellikle istihdam açısından büyük önem taşıyan medya kuruluşları, bir yandan enflasyon, diğer yandan devletin taraflı reklam politikası yüzünden 2019’a umutlu beklentilerle ve daha büyük hedeflerle giremiyor.

Bir başka önemli sıkıntı, Bilişim Yasası’nın gelmiş, geçmiş tüm iktidarlar tarafından ihmal edilmesidir. Son seçimlerin arifesinde Bilişim Yasası’nın ‘mutlaka geçirileceğini’ söyleyen partilerin bugüne kadar sonuç alıcı bir adım atmamalarını büyük bir üzüntü ile karşılıyoruz. Bu ağır ihmal yüzünden insanlar birbirlerine karşı kırdırılıyor, kişilik hakları ve özel yaşam ağır darbeler alıyor. Böylesi bir ortamda sağlıklı bir toplumdan ve gelecek açısından başarılı bir gençlikten söz edemeyiz.”

KIBRIS SORUNU

Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Reşat Akar, 2018’in Kıbrıs sorunu açısından umut verici olmadığını, KKTC’deki iç sorunlardan faydalanmasını bilen Rum tarafının “korku verici” adımlar attığını belirterek şöyle dedi:

“Kıbrıslı Türkler çözüme odaklanıp, yaşanan tarihi gerçekleri kendi gençliğine dahi anlatmaktan geri dururken, Güney Kıbrıs’ta ırkçı, faşist gelişmeleri gerek AB’nin, gerekse BM’nin görmezden gelmesini Kıbrıs’ın geleceği açısından ‘korku verici’ bir gelişme olarak değerlendirmekteyiz.

Güney Kıbrıs’taki terör örgütünün siyasallaşması, parlamentoya girmesi, Cumhurbaşkanlığı seçimlerine katılarak oylarını yükseltmesi ve son olarak yönetimi ele geçirip, Türkiye’ye karşı eylemlerin artırılması hedefinden söz edilmesi ne yazı ki bizdeki siyasileri rahatsız etmiyor, ciddi tepkiler ortaya konmuyor ve günübirlik iç siyasetle zaman yitiriliyor.

Şehitler ve Mücadele Haftası’nı idrak ettiğimiz bu günlerde dahi, Kıbrıslı Türklerin 1963-1974 yıllarında uğramış oldukları kanlı saldırılar ve yaşanan acı dolu günler ne kendi gençliğimize, ne de dünya kamuoyuna anlatılmıyor, 20 Temmuz 1974 Barış Harekatı’nın haklı gerekçeleri gizleniyor.

Irkçılığa ve faşizan baskılara şiddetle karşıyız. Ancak haklı davamızı her alanda en güçlü şekilde anlatmak zorundayız. KKTC’nin, geniş olanaklara karşın bu tarihi sorumluluğunu yerine getirememiş olmasını büyük bir üzüntüyle karşılıyoruz.

TÜRKİYE İLE İLİŞKİLER

“Özellikle sosyal medyanın denetimsiz bırakılması nedeniyle Anavatan Türkiye’ye yönelik saldırı ve söylemlerin kabul edilemez olduğunu” belirten Akar, açıklamasını şöyle tamamladı:

“Kıbrıslı Türkler olarak, tek güvencemiz olan Anavatan Türkiye ile ilişkilerimizi daha da geliştirmek yerine, özellikle sosyal medyada bazı kesimlerin sistemli saldırı ve temelsiz iddialarla ilişkileri zedelemeye yönelik tavırları kabul edilemezdir. Bunlar karşısında gerekli önlemlerin alınmaması, yetkililerin bu tür saldırıları görmezden, duymazdan gelmeleri daha da kabul edilmezdir.

Mutlu ve huzurlu bir gelecek için Anavatan Türkiye ile ilişkilerimizi her alanda daha da geliştirmesi; ekonomik sıkıntılarımızı atlatabilmek için yıllardır dillenen, fakat adım atılmayan reformların 2019’da gerçekleştirilmesi en büyük dileğimizdir.

İçinde bulunduğumuz sıkıntıları aşabilmek için öncelikle birlik, beraberlik ve dayanışma ruhunun geliştirilmesine önem vermeliyiz. Bunu başarmamız halinde güzel günler görebileceğiz.

2019’un tüm halkımıza, Türk milletine, barış, dostluk ve insanlıktan yana olan herkese mutluluk getirmesini diliyoruz.”