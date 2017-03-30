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Akdeniz'de göçmenleri taşıyan bot alabora oldu

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Akdeniz'de göçmenleri taşıyan bot alabora oldu
Akdeniz'in Libya açıklarında bir göçmen botunun alabora olması sonucu 146 göçmenin kaybolduğu bildirildi.

İtalyan Rainews24 kanalının, Uluslararası Göç Örgütünün (IOM) bölgeye en yakın İtalyan adası Lampedusa'daki yetkilisi Flavio Di Giacomo'ya dayandırdığı habere göre, Akdeniz'in Libya açıklarında yeni bir facia yaşandı.

Avrupa Birliği'nin Sophia programı kapsamında, düzensiz göçün en yoğun olduğu Akdeniz'in orta kısmında görev yapan bir İspanyol askeri gemisi tarafından Gambiya uyruklu göçmen bir gencin kurtarılmasıyla bölgede yeni bir facianın yaşandığı ortaya çıktı.

Göçmen genç, aralarında 5 çocuk ve hamile kadınların da olduğu 147 kişiyi taşıyan botun alabora olduğunu ve kendisinin bir bidona tutunarak hayatta kaldığını söyledi. Göçmenin, İtalyan Sahil Güvenliğine ait kurtarma botlarıyla Lampedusa'ya götürüldüğü ifade edildi.

Di Giacomo, Askanews haber ajansına yaptığı açıklamada, "Eğer bu genç Gambiyalı kurtarılmasaydı, bu trajediden asla haberimiz olmayacaktı." dedi.

Göçmen botunun 2 gün önce Libya'nın başkenti Trablus'un batısındaki Sabratha kentinden hareket ettiği bildirildi.

Öte yandan, İtalyan haber ajansı ANSA'nın haberinde, İtalyan sahil güvenlik ekiplerinin, Libya ile İtalya arasında kalan Sicilya Kanalı'nda bir botla Avrupa'ya geçmeye çalışan 399 göçmeni kurtardığı belirtildi.

Bu arada, İtalya İçişleri Bakanlığının günlük açıkladığı verilere göre, yılbaşından bu yana 23 bin 122 göçmen, Akdeniz'i geçerek İtalya'ya ulaştı. Bu sayının, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 51,37, 2015'in aynı dönemine göre ise yüzde 127,47'lik artış gösterdiği kaydedildi.

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