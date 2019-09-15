Akdoğan’dan çalınan bayrak iade edilecek

Politis gazetesi, Akdoğan’daki okuldan, 8 Eylül tarihinde çalınan Türk bayrağının 24 sat içerisinde BM aracılığıyla KKTC’ye iade edilmesinin beklendiğini yazdı.

Gazete, her iki toplumdaki inisiyatif grubunun, olayın en iyi şekilde kapanması için çaba gösterdiğini, buna bağlı olarak Kıbrıslı Rum inisiyatif grubunun, 16 yaşındaki gencin indirdiği Türk bayrağını, gerek 16 yaşındaki gencin ailesi, gerekse Akdoğan’da yaşayan Kıbrıslı Türklerin tamamen olur görüşüyle, BM aracılığıyla teslim etmesinin beklendiğini yazdı.

Gazete, aynı haberinde, bayrak direğinden Türk bayrağını indiren ve Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş’ın fotoğrafını okuldan çıkaran 16 yaşındaki Kıbrıslı Rum gencin ailesi, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya mektup göndererek, bu olayın Akdoğan’da yaşayan Kıbrıslı Türklerle Akdoğan kökenli Kıbrıslı Rumlar arasındaki işbirliğini ve iletişimi bozması için bir bahaneyi teşkil etmemesi temennisinde bulundu.

Tüm belirtilerin, Türk bayrağının iade edilmesi durumunda KKTC polisinin söz konusu genç hakkındaki tutuklama emrini kaldırmasına olanak sağlayacağını gösterdiğini yazan gazete, tutuklama emrinin, yağmalamayla ilgili değil hırsızlık suçlamasıyla ilgili olduğunu belirtti.

Öte yandan Alithia gazetesi, 16 yaşındaki Kıbrıslı Rum’un babasının, muhtemelen alıcının Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı olduğu bir mektup göndererek, olanlardan dolayı duyduğu üzüntüyü dile getirdiğini yazdı.

Habere göre, 16 yaşındaki gencin babası ayrıca neden olduğu krizden dolayı oğlunun duyduğu pişmanlığı da dile getirdi.

UNFICYP Sözcüsü AleemSiddique, Rum Haber Ajansı’na yaptığı açıklamada, konunun, Kıbrıs Türk tarafınca kendilerine iletildiğini ve bunu takip ettiklerini söyledi.

Her iki tarafla da işbirliği yaptıklarını söyleyen Siddique, iki taraf arasındaki mesaj teatisini kolaylaştırmanın ötesinde BM’nin bu konuda açıklama yapmasının beklenmediğini de ifade etti.