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Akıncı: “Bizi, bize anlatmaya çalışanlar herhâlde bu akşam anladılar, gördüler”

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Akıncı: “Bizi, bize anlatmaya çalışanlar herhâlde bu akşam anladılar, gördüler”
Akıncı: “Bizi, bize anlatmaya çalışanlar herhâlde bu akşam anladılar, gördüler”

Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Mustafa Akıncı, "Bu süre içinde bazıları oturdukları yerden bizi tanımadan bilmeden ellerine kalemleri alıp bize kara çaldılar.Bizi size anlatmaya çalıştılar düşünmediler ki 46 yıldır halkın arasında olan bir lideri bir türlü anlamak istemediler herhâlde bu akşam bunu gördüler anladılar." diye konuştu.

Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Mustafa Akıncı, "Bu süre içinde bazıları oturdukları yerden bizi tanımadan bilmeden ellerine kalemleri alıp bize kara çaldılar.Bizi size anlatmaya çalıştılar düşünmediler ki 46 yıldır halkın arasında olan bir lideri bir türlü anlamak istemediler herhâlde bu akşam bunu gördüler anladılar." diye konuştu.

Mustafa Akıncı şöyle dedi;

“11 adayın katıldığı seçimde olabildiğince özgür bir ortamda gerçekleşmesine katkı yapan tüm adaylara teşekkür ediyorum

Onların da katkısıyla yaşadığımız bu süreç zorlu bir süreç oldu. İki tane tane normal olmayan durumla iç içe yaşadık seçim sürecini… Biri tabi ki elimizde olmayan bir şeydi. Dünyayı kasıp kavuran salgınla yüz yüze geldik. Bu pandemi koşullarının kısıtlamalarıyla olmak durumunda kaldık. Yeterince kucaklaşamadık… Yapamadık.

Binlerce on binlerce broşürümüz elimizde kaldı

Bunların dağıtımını mahsurlu gördü ve biz de buna seve seve uyduk

Miting düşünmedik bile...

Ama değerli kardeşlerim bu süreç içinde kampanya ekibimin de beceri ve katkılarıyla sosyal medyadan size ulaşmaya çalıştık

Kısıtlı sayıda gazete ilanlarıyla size ulaşmaya çalıştık."

"MÜDAHALELER SON BULSUN DİLERİM"

"Bu süre içinde bazıları oturdukları yerden bizi tanımadan bilmeden ellerine kalemleri alıp bize kara çaldılar.

Bizi size anlatmaya çalıştılar düşünmediler ki 46 yıldır halkın arasında olan bir lideri bir türlü anlamak istemediler herhâlde bu akşam bunu gördüler anladılar.

Tehlikelere işaret ederek aldığım tehditleri ve umutlarımı anlattım. Geriye kalan bu haftada yine bunu yapacağım. Ve tek bir yere müracaat ettim, halkın vicdanına… El ele omuz omuza yürümeye devam edeceğiz. Çok daha katılımcı bir süreç bizi bekliyor.

Kıbrıs Türk halkı iradesini sandıkta yansıtmayı başardı. İnandım ve inanmaya devam edeceğim ki Kıbrıs Türk halkının iradesinden daha güçlü bir irade yoktur. Bırakınız bu halk, kimi seçeceğine karar verme yeteneğine sahiptir. Dilerim ki kaç haftadır yaşadığımız müdahaleler son bulsun. "

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