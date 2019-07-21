Akıncı ve Anastasiadis yeniden biraraya geliyor

Anastasiadis’in geçirdiği kaza sonrası yapılan telefon görüşmesinde, en kısa sürede bir araya gelinmesi konusunda mutabakata varılmış; cep telefonu şebekelerinin birleştirilmesiyle ilgili BM açıklamasında da bu mutabakat teyit edilmişti.
Güvenilir kaynaklardan elde edilen bilgiye göre, iki liderin görüşmesi için tarihin belirlenmesine yönelik temaslar sürüyor.
Görüşme tarihinin Anastasiadis’in sağlık durumuna da bağlı olarak ağustosun ilk haftası içinde olacak şekilde tespit edilmesi bekleniyor.
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