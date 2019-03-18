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Akıncı’dan maç resti!

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Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’dan maç resti!
Akıncı’dan maç resti!

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın Peace and Sport organizasyon sorumlularının kendilerine ilettiği şekilde, maçın ara bölgede yapılması durumunda katılmaya hazır olacağını, ancak Kıbrıs Rum Yönetimi’nde yapılacak etkinliğe iştirakinin ise mümkün olamayacağını duyurdu.

Cumhurbaşkanlığı sözcüsü Barış Burcu yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın gelecekte, daha önceki kültür etkinliklerinde yapıldığı gibi, biri kuzeyde, biri güneyde olacak şekilde karşılıklı spor etkinliği düzenlenmesi söz konusu olacaksa, bunu da iyi niyetle değerlendirip olumlu yaklaşmaya hazır olduğunu kaydetti.

Burcu, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın 29 Ocak tarihinde Peace and Sport (Barış ve Spor) heyetini kabul ederek görüştüğünü belirterek, söz konusu görüşmede konuk heyetin, Pile’de ara bölgede Mağusa Türk Gücü – Nea Salamina arasında gerçekleşmesi planlanan dostluk maçına Cumhurbaşkanı Akıncı ile Rum lider NikosAnastasiadis’i izleyici olarak davet etmek istediklerini bildirdiklerini anımsattı.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın ara bölgede, her iki tarafa eşit davranılacak şekilde yapılması öngörülen bu etkinliğe seve seve iştirak edeceğini kendilerine söylediğini ifade eden Burcu, daha sonra ilgili maçın söylendiği gibi ara bölgede değil de, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi tarafındaki bir sahada oynanacağının bildirilmesi üzerine, Cumhurbaşkanı Akıncı’nın bunun önceden aktarılan bilgiyle uyumluolmadığına dikkat çekerek, maçın işin başında planlandığı gibi ara bölgede oynanmasını talep ettiğini kaydetti

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