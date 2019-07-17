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Akıncı’nın doğalgaz önerisi hakkında AKEL Genel Sekreteri’nin Açıklaması

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Sayın Akıncı tarafından sunulan öneriyle ilgili olarak Sayın Anastasiadis’in başta Sayın Akıncı olmak üzere ilgili bütün taraflara göndereceği mektubun içeriğinin ne olacağını bilmediğini net bir şekilde belirtti.
Akıncı’nın doğalgaz önerisi hakkında AKEL Genel Sekreteri’nin Açıklaması

AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu basına yaptığı açıklamada öncelikle doğalgaz konusu hakkında Sayın Akıncı tarafından sunulan öneriyle ilgili olarak Sayın Anastasiadis’in başta Sayın Akıncı olmak üzere ilgili bütün taraflara göndereceği mektubun içeriğinin ne olacağını bilmediğini net bir şekilde belirtti.

Kiprianu bu öneriye basit bir hayır yanıtının verilmesinin tatmin edici olmadığını, Kıbrısrum tarafının kendi karşı önerisini sunmasının gerektiğini de dile getirdi.

AKEL’in bu konuyla ilgili olarak hazırlamakta olduğu ve kapsamlı bir analizin yanı sıra yapılması gerekenler hakkında önerileri de içeren bir mektubu Cumhurbaşkanı’na göndereceğini söyleyen Kiprianu içinden geçilen anların Kıbrıs’ın geleceği açısından çok kritik ve belirleyici olduğunu vurguladı.

Kıbrısrum tarafınca verilecek olan yanıtın Guterres çerçevesi temelinde özlü müzakerelerin Crans Montana’da kesintiye uğradığı yerden en kısa zamanda yeniden başlaması yolunu açması gerektiğine işaret eden AKEL Genel Sekreteri aynı zamanda gerek doğal gazın satılmasından elde edilecek kaynaklar, gerekse doğal gazın idaresiyle ilgili konular olsun bir dizi meseleye ve Türkiye’yi endişelendiren konulara da yanıt verilmesi gerektiğini ifade etti.

Bu konuya ilişkin sunulacak önerinin doğru ve bütünlüklü olması gerektiğinin altını çizen Kiprianu böylesi bir öneri karşısında gerek Türkiye’nin gerekse Sayın Akıncı’nın tutumlarını ortaya koymak zorunda kalacağını ve asıl istenenin de özlü müzakerelerin yolunun açılabilmesi olduğunu kaydetti.

Kiprianu ana hedefin Kıbrıs sorunun çözümü olduğunu ve 1974’ten bu yana herkesin çözüme sadece müzakereler aracılığıyla ulaşılabileceğini savunduğunu ifade etti.

Sunulacak olan öneriyle müzakerelerin yeniden başlamasının yolunun açılması gerektiğini dile getiren AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu AKEL’in Cumhurbaşkanı’na göndereceği mektubu basına da vereceğini bildirdi.

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