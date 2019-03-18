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Akıncı'nın Pile'deki dostluk maçına gitmeyeceği iddia edildi!

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Akıncı'nın Pile'deki dostluk maçına gitmeyeceği iddia edildi!
Akıncı'nın Pile'deki dostluk maçına gitmeyeceği iddia edildi!

Cumhurbaşkanı Akıncı'nın yarınki MTG-Nea Salamina maçına gitmeme kararı aldığı iddia edildi.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın,MTG-Nea Salamina maçının oynanacağı stadın değişmemesine tepki gösterdiği ve bu nedenle maça gitmeme kararı aldığı iddia edildi.

Kıbrıs'ın tek ortak köyü olan ve Kıbrıslı Rumlar ile Kıbrıslı Türklerin birlikte yaşadığı tek köy olan Pile'deki maç yarın saat 11.30'da oynananacak.

MTG-Nea Salamina maçının, iki toplumlu etkinliklere katkı amacıyla Stelios Vakfı tarafından organize edilmiş ve ünlü Fransız futbolcu Didier Drogba da organizasyona davet edilmişti.

Didier Drogba'nın karşılaşmanın başlangıç vuruşunu yapması da bekleniyor.

Rum Lider Anastasiadis'in maça gideceği öğrenildi.

Karşılaşmanın oynanacağının duyulması ile bir çok Kıbrıslı Türk "Çare Drogba" sloganı içeren sosyal medya paylaşımları yapılmıştı.

Drogba'nın instagram üzerinden kalbim sizinle mesajını vermesinden sonra yaygınlaşan ve gülümseten slogan " Çare Drogba" Türkiye'de yaygın olarak kullanılmıştı.

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"Çare Drogba" sloganı İstanbul Gezi parkı eylemlerinde de kullanılmıştı.

 

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