Akyiğit: Haberler Tamamen Asılsızdır! Herhangi bir yakıt sıkıntımız yok

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Akyiğit, yazılı bir açıklama yaparak, bugün bazı yayın organlarında çıkan haberlere işaret etti.

Akyiğit, “Bugün bazı yayın organları ve sosyal medyada KIB-TEK Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür Vekili ile DP Yönetim Kurulu üyesinin görevden alındıkları haberi yayınlanmıştır. Yayınlanan haberin tamamen asılsız olduğunu belirtir, adı geçen başkan, üye ve genel müdür vekilinin görevlerinin başında olduğunu önemle duyururuz” dedi.

“YAKIT SIKINTIMIZ YOK”

Akyiğit, “Yine aynı şekilde gün boyunca elektrik santrallerimizde yakıt sıkıntısının yaşandığını ve önümüzdeki günlerde ülkemizin elektriksiz kalacağı yönünde sosyal medyada asılsız haberler yayınlanmaktadır. Hükümetimiz ve kurumumuz halkımızın elektriksiz kalmaması için tüm imkanları seferber ettiğini önemle duyurur, herhangi bir yakıt sıkıntımızın olmadığını belirtiriz” ifadelerini kullandı.