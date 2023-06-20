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Alibaba yönetiminde değişiklik… CEO Daniel Zhang görevinden ayrılıyor

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Alibaba'nın CEO'su ve Yönetim Kurulu Başkanı Daniel Zhang 10 Eylül'de görevinden ayrılacak.
Alibaba yönetiminde değişiklik… CEO Daniel Zhang görevinden ayrılıyor

Trendyol’un ana hissedarlarından Çinli e-ticaret devi Alibaba Group’un CEO ve Yönetim Kurulu Başkanı Daniel Zhang’ın bulut bilişim birimine odaklanmak için görevinden ayrılacağı açıklandı.

Zhang, bulut biriminin başına geçtiği aralık ayından bu yana aynı anda üç görevi sürdürüyordu.

Reuters’ın haberine göre; şu anda Taobao ve Tmall Group’un başkanı olan Eddie Wu, CEO’luk görevini, Joseph Tsai ise grubun başkanlığını devralacak.

Alibaba, her iki atamanın da 10 Eylül’de yürürlüğe gireceğini açıkladı.

Jack Ma tarafından kurulan Alibaba, 28 Mart’ta şirketi altı gruba böleceğini açıklayarak 24 yıllık tarihindeki en kapsamlı yeniden yapılanmayı duyurmuştu.

Alibaba son yıllarda Çinli düzenleyici kurumların yoğun denetimlerine maruz kalmıştı. Düzenleyici kurumlar şirketin e-ticaret alanında tekelleşme eğilimleri gösterdiğini belirtmiş; bulut bilişim birimi veri güvenliği açısından, kargo teslimat birimi ise çalışma koşulları açısından incelemelere tabi tutulmuştu.

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