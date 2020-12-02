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Alkol alıp eski karısının evine gitti küfür edip televizyonunu kırdı

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Alkol alıp eski karısının evine gitti küfür edip televizyonunu kırdı
Alkol alıp eski karısının evine gitti küfür edip televizyonunu kırdı

2.12.20 tarihinde saat 02.00 raddelerinde Gazimağusa'da 135 promil alkol tesiri altında olduğu bir esnada ayrıldığı eşi H.G’nin kaldığı ikametgahın kapısına hasar yapıp içeri giren ve küfür edip H.G’nin televizyonunu kıran K.C.C, şikâyet üzerine aynı gün tutuklandı.

Zanlı bugün 2.12.20 tarihinde, geceleyin ev açma, mülke tecavüz, kasti hasar, itale-i lisan, rahatsızlık ve uygunsuz tavrı harekette bulunmak suçlamasıyla Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarılarak ileride görüşülecek davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla teminata bağlandı.

Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede hazır bulunan PM Murat Öztürk yemin altında verdiği şahadetinde zanlının 2.12.20 tarihinde saat 02.00 raddelerinde 135 promil alkol tesiri altında eski eşinin ikametgahına giderek, kendisini aldattığı gerekçesiyle kapıyı zorlayıp açtıktan sonra içeriye girdiğini söyledi. Zanlının ikametgâh içerisinde müştekiye hitaben “sen oro……sun, onunla bununla yattın” diyerek itale-i lisand bulunduktan sonra elleriyle vurmak suretiyle LD televizyonun kırılmak suretiyle hasara uğramasına neden olduğunu belirten tanık polis, ikametgahın dışına çıktıktan sonra sokak içerisinde makul sebep olmaksızın zanlının ellerini sağa sola savurmak ve bağırıp çağırmak suretiyle uygunsuz tavrı harekette bulunup rahatsızlık yaptığını söyledi.

Bugün itibarıyla yapılan soruşturmada müştekinin kapı ve televizyonuna 5000 TL tutarında bir hasar olduğuna dikkat çeken tanık polis, KKTC vatandaşı olan zanlının kendisine okunan yazılı dava tebliğine kabul yönde ceva verdiğini ve benzeri sabıkası olduğuna değindikten sonra ileride görülecek davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler, zanlının ileride görülecek davasında hazırbulunmasını temin etmek maksadıyla KKTC haricine çıkışını men ederek 4000 TL nakdi teminat yatırması ve KKTC vatandaşı muteber bir şahsın imza edeceği 75 bin liralık şahsi kefalet senedi karşılığı serbest kalması yönünde emir verdi.

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