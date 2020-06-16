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Alman video haber ajansı Ruptly’nin teyit birimi: MSB’nin paylaştığı video 'Pençe Kartal Operasyonu'na ait değil

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Alman video haber ajansı Ruptly’nin teyit birimi: MSB’nin paylaştığı video 'Pençe Kartal Operasyonu'na ait değil
Alman video haber ajansı Ruptly’nin teyit birimi: MSB’nin paylaştığı video 'Pençe Kartal Operasyonu'na ait değil

Almanya merkezli video haber ajansı Ruptly’nin teyit birimi Ruptly VU’nun incelemesine göre, Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından hazırlanan “Pençe Kartal Operasyonu”nun ilk görüntüleri olarak servis edilen video gerçeği yansıtmıyor. 

Videonun operasyonla ilgisi olmayan bağlamlarda çekilmiş, arşiv niteliğindeki ve üzerinde oynanmış görüntülerin derlenmesiyle oluşturulduğu ortaya çıktı. 

Videonun 23 ile 29. saniyeleri arasındaki görüntünün, Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir tarafından yayımlanan ve envantere giren yeni Bayraktar TB2 insansız hava araçlarının bilgisayar simülasyonu ile desteklenmiş görüntülerinden alındığı belirtildi. MSB’nin son yayımladığı videoda, söz konusu görüntülere yeşil filtre eklenerek gece görüntüsü izlenimi verildiği anlaşılıyor. 

Yine, 29-46 saniyeleri arasındaki görüntülerin ise ilki 2018’de olmak üzere Irak’ın ve Suriye’nin kuzeyine düzenlenen operasyonların görüntüleri olduğu iddiasıyla defalarca yayımlanan videodan kesildiği bildirildi. İnceleme birimi, videoda ayrıca tahrif edilmiş görüntülerin bulunduğunu ve tüm videonun sorgulanabilir nitelikte olduğunu duyurdu. 

Video teyit incelemesinde, hava sahnelerinin Sincar bölgesine ait olduğunu belirlenirken son operasyona ait olup olmadıklarını tespit etmenin ise mümkün olmadığı ifade edildi.

T.C. Millî Savunma Bakanlığı@tcsavunma

Ani hava harekâtıyla terör yuvalarının yerle bir edildiği #PençeKartalOperasyonu’ndan ilk görüntüler. </div><div class=

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