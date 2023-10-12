Almanya Hamas yanlısı tüm etkinlikleri yasakladı; olası destek gösterilerine soruşturma açılabilecek

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, ülkede Hamas’ı övmek için gösteri yapan her kişinin ceza soruşturması ile karşı karşıya olacağı uyarısını yaptı.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, ülkede Hamas’ı övmek için gösteri yapan her kişinin ceza soruşturması ile karşı karşıya olacağı uyarısını yaptı.

İsrail bayraklarının yakılması ve sivil ölümlerini onaylayan gösteriler de suç kapsamında değerlendirilecek.

Başbakan Scholz, başkent Berlin’de Hamas’ı destekleyen bir gösteri yapan Samidoun isimli bir grubun çalışmalarının da yasaklanabileceğini söyledi.

Bu grup Neukölln mahallesinde İsrailli sivillerin ölümünü kutlamak için şeker dağıtmakla suçlanıyor.

Almanya parlamentosunda konuşan Scholz, “Bu korkunç, bu insanlık dışı” dedi.

Almanya Başbakanı Yahudi karşıtlığına izin verilmeceğini de söyledi.

Scholz, Almanya’da Hamas yanlısı tüm etkinliklerin yasaklandığını da açıkladı.

Almanya’da terör örgütü olarak değerlendirilen Hamas’ın ülkede resmi kurumları bulunmuyor.