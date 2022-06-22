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Almanya Türkiye’den 1.9 milyon çalışana kapıları açtı: 10 gözde mesleği duyurdular

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Almanya'da işçi açığı 2 milyona dayanırken gözler Türkiye'den gelen kalifiye çalışanlarda... Almanya'nın acilen eleman aradığı sektörler açıklanırken ihtiyacın yoğun olduğu "gözde 10 meslek grubu" belli oldu.
Almanya Türkiye’den 1.9 milyon çalışana kapıları açtı: 10 gözde mesleği duyurdular

Almanya’da uzmanlık gerektiren birçok sektörde işçi açığı giderek artıyor… Hemen her sektörde açık bulunurken Avrupa Birliği içinde de bu sayı kapanamıyor ve sayı 2 milyona dayandı.

AB üyesi ülke vatandaşlarının istedikleri ücretlerin çok olması ve ayrıca ayrıca açığı kapatacak sayıda çalışan olmaması sebebiyle Almanya’da gözler Türkiye’ye döndü.

 

Ankara’nın bu konuda hamle yaparak “Türk vatandaşlarını çalışan olarak“ gönderebilmek için, yeni anlaşmalar yapması gerekiyor. Fakat son dönemde Türkiye’den çok sayıda Suriyeli ve Afgan Almanya’ya gitmeye başladı. Almanya’ya ulaşan Suriyeli ve Afganlar da Almanya’da hemen çalışmaya başlıyor.

İŞTE ALMANYA’NIN GÖZDE MESLEKLERİ:

İNŞAAT SEKTÖRÜ VE TÜRK ŞİRKETLERİ: Birçok Türk firması Almanya'da inşaat ve emlak sektörüne girdi. Bunlar arsalar alıyor, imar iznine göre lüks evler ya da villalar yapıyor. Kimi eski evleri alıp tamir ediyor ve daire daire satıyor.

Demirci, kaynakçı, su teknisyeni, elektrikçi, kaloriferci gibi binlerce işçiye kolay vize veriliyor. Türk inşaat işçileri, bu alandaki uzmanları kolaylıkla getirebiliyor. A 2 düzeyinde Almanca vizede kolaylık sağlıyor.

 

BİLİŞİM SEKTÖRÜ: Bilgisayar programcıları, yazılımcılar, İngilizce- Almanca bilen bilgisayarcılar çok aranıyor. Bu kesimde ücretler oldukça dolgun ve en azı 4000 Euro brütten başlıyor.

Mavi Kart'la kısa süreliğine gelmek mümkün. İşiniz devam eder ve üç yılı aşkın süre aynı yerde çalışırsanız, Almanya'da sürekli oturum izni alıyorsunuz.

SAĞLIK SEKTÖRÜ: Doktor, hemşire ve sağlık personeline her zaman ihtiyaç duyuluyor. Yine en az A 2 ve tercihen B 2 düzeyinde Almanca gerekiyor.

Özellikle doktorların ileri düzeyde Almanca bilmesi şart. Bunlar, Almanya'dan iş garantisi ya da hastaneden davet alınca, kolayca vize çıkartabiliyor.

ULAŞIM VE HAVACILIK: Havaalanlarında yer personeli sıkıntısı yaşanıyor. Alman Hava Taşımacılığı Ekonomisi Birliği (BDL), Türkiye'den 2 bin yer personeli alınabilmesi için yasanın esnetilmesini istedi.

Federal Çalışma Bakanlığı'na teklif sunulurken, yine A 2 düzeyinde Almanca bilgisi gerekiyor.

Yer personelinin Hava Yolu Birliği IATA'nın koşullarını taşıyan sertifika sahibi olması ve sicilinin temiz olması gerekiyor. Sadece Frankfurt’taki açığın 1200 kişi olduğu açıklandı… Aynı şekilde tecrübeli pilotlar da Almanya'da kolaylıkla iş bulabiliyor.

MEDYA, HUKUK, MÜHENDİSLİK, EĞİTİM: Bu alanlarda, Almanya’daki işyerlerinden ya da bürolardan, iş garantisi alanlar, yeterli düzeyde Almanca bilmeleri halinde gelebilecek.

Dil bilen öğretmenler de kısa sürede istihdama alınıyor. Önce stajyer öğretmen oluyorlar, iki yıl içinde de tam kadrolu öğretmenliğe geçiyorlar. Bunda diploma ve mesleki yeterliliğin kanıtlanması şart.

YATIRIM VE ŞİRKETLER: Almanya'ya 500 bin Euro'nun üzerinde yatırım yapacağını kanıtlayanlar, şirket kuranlar, bunların yöneticileri rahat vize alıp gelebiliyor. Buradaki tek önemli kıstas, Almanya'ya yük olmamak ve kazanç sağlayabileceğini göstermek. Yatırımcılara her zaman kapılar açık.

ALTIN -GÜMÜŞ İŞLEMECİLERİ: Bunlar dışındaki birçok sektörde uzman olanlar da, örneğin altın-gümüş işlemeciliği gibi ya da aranan el sanatlarında yetkin olanlar, “uzmanlıklarını kanıtlarlarsa”, davet edilmeleri şartıyla vize alabilecek.

 

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