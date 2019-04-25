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Almanya'dan gelen turistlere Portakal Hasatı etkinliği... Bakanlık: Çok Başarılı

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Turizm ve Çevre Bakanlığı, Almanya’dan gelen turistlere yönelik portakal hasatı etkinliği düzenledi.
Almanya'dan gelen turistlere Portakal Hasatı etkinliği... Bakanlık: Çok Başarılı

Turizm ve Çevre Bakanlığı, Almanya’dan gelen turistlere yönelik portakal hasatı etkinliği düzenledi.

Turizm ve Çevre Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, yaklaşık 2 yıl önce başlatılan hasat etkinlikleri, ülkeye gelen turistlerin oldukça ilgisini çekiyor. Sürdürülebilir alternatif turizm kapsamında özel ilgi turizmine yönelik olarak gerçekleştirilen hasat etkinlikleri her yıl artarak devam ediyor.

Etkinliğe Turizm ve Çevre Bakanlığı adına Bakanlık Müdürü Ali Orçan ve Turizm Tanıtma ve Pazarlama Dairesi Memurlarından Şanel Tağmaç da katılarak, turistler ile bilgi alışverişinde bulundular.

Söz konusu etkinlik Güzelyurt’a bağlı Zümrütköy’de gerçekleşirken, turistler Kazım Başlı’ya ait portakal bahçesinde hem portakal toplama, hem tadına bakma hem de portakal suyunu tatma imkanı buldular. 

Organizasyona Zümrütköy Muhtarlığı ile Cypruvex’de destek vererek, turistlerin farklı bir gün geçirmesine vesile oldular.Etkinliğe katılan turistlere, bakanlık tarafından heybe içerisinde tanıtıcı yayınlar broşürü, ülkede yetişen ürünler, Kıbrıs’a özgü yiyecek - içecekler ve kültürel bilgiler içeren broşürler de verildi.

ATAOĞLU: “TANITIM AÇISINDAN ÇOK BAŞARILI BİR TURİZM MODELİ”

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, ülkede yetişen ürünlerin turistlere tanıtılmasının ülkeye gelen turist açısından büyük önem arz ettiğini söyledi.
Ataoğlu, ülkede yetişen ürünlerin toplanması ve daha sonrasında geçtiği prosedürlerde yabancı turistlerin de aktif olarak katılımlarının sağlanmasının tanıtım açısından çok başarılı bir model olduğunu belirtirken, gelecek hafta ise turistlere çilek hasatı yaptırmayı düşündüklerini vurguladı.

Kış aylarında kültürel etkinlikler ve bu tür hasat etkinliklerinin yoğun geçtiğini söyleyen Ataoğlu, hellim yapımından, patates toplamaya kadar her türlü etkinlikleri turistlere yaptırdıklarını ifade etti.

Turistlerin, bu tür etkinlikleri başka ülkelerde bulamadıklarını söyleyen Ataoğlu, Kıbrıs Türk insanının misafirperverliği karşısında turistlerin her yıl Kıbrıs’ı ziyaret etmek istediğini vurguladı.

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