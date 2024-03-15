  • BIST 8878.4
  • Altın 2243.835
  • Dolar 32.2085
  • Euro 35.0693
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 7 °C
SON DAKİKANetanyahu, Hamas'ın son ateşkes teklifindeki taleplerini "akıl dışı" olarak nitelendirdi

Alperen Şengün, tarihin en pahalı Türk sporcusu olmaya aday

» »
Houston Rockets, NBA'de harika bir sezon geçiren Alperen Şengün'e yeni bir sözleşme teklif etmeye hazırlanıyor. Rockets'ın Şengün'e 5 yıl için 225 milyon dolar önerileceği belirtiliyor. Milli yıldız, bu rakama imza atarsa tarihe geçecek.
Alperen Şengün, tarihin en pahalı Türk sporcusu olmaya aday

NBA'de fodma giyen Alperen Şengün, Sacremento King maçında sakatlanarak sezonu kapattı. Milli basketbolcu, şimdi de sözleşmesiyle NBA gündeminde... Amerikan basınında yer alan haberlere göre Houston Rockets, milli oyuncumuza maksimum kontrat teklif edecek.

Athletic gazetesinde yer alan haberde, genç yıldızımıza ligde en fazla 6 yıldır oynayan oyunculara sunulan yaklaşık 225 milyon dolar önerileceği iddia edildi.

Houston'un bu tutarı teklif etmesi, Alperen Şengün'ün de kabul etmesi halinde milli basketbolcu, Türk spor tarihinin en büyük sözleşmesine imza atacak.

2021 yılında Houston Rockets tarafından draft edilen milli basketbolcumuz, bu sezon 63 maçta forma giydi.

Alperen Şengün, sezonu 21,1 sayı, 9,3 ribaund ve 5 asist ortalamalarıyla tamamladı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Basketbol'da Marmara, Disiplin Kuruluna sevk edildi11 Mart 2024 Pazartesi 12:06
  • Musmer UniLeague’de BAÜ ve DAÜ’nün Günü09 Mart 2024 Cumartesi 22:12
  • Levent Gelişim ve YDÜ Galip09 Mart 2024 Cumartesi 08:57
  • Mike James tarihe geçti08 Mart 2024 Cuma 10:44
  • Basketbol U18 Karmamız ikinci bitirdi07 Mart 2024 Perşembe 13:29
  • Alperen Şengün tarihe geçti06 Mart 2024 Çarşamba 12:05
  • Karmamız galip05 Mart 2024 Salı 13:49
  • Basketbol'da Marmara maça çıkmadı, hükmen mağlup sayıldı04 Mart 2024 Pazartesi 21:32
  • NBA'de 40 binler kulübünün ilk üyesi: LeBron James04 Mart 2024 Pazartesi 11:00
  • 16 yaşında Çubuklu formayla parkede! Yolun açık olsun Ömer Ege!03 Mart 2024 Pazar 21:01
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti