Alt geçit projesinde sona doğru: Lefkoşa- Güzelyurt anayolu trafiğe açılıyor

Polisten duyuru :

Sürücülerin Dikkatine !

Gönyeli Alt Geçit Projesi nedeniyle yaklaşık bir yıldır kapalı bulunan Lefkoşa - Güzelyurt çift şeritli yolun son etap çalışmaları tamamlanmak üzere. Yolun Güzelyurt yönüne gidiş istikameti trafiğe açıldı. Çalışmaların tamamlanmasının ardından yol çift yönlü olarak trafiğe açılacak. Lefkoşa giriş yönündeki çalışmalar halen devam ediyor. Sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine riayet etmeleri önemle rica olunur.