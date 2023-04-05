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Altın fiyatları rekor tazeledi

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ABD'de resesyon ve enflasyon endişelerindeki artışla birlikte ons altın fiyatı yükselirken, gram altında da rekor geldi. Gram altında bu sabah 1255 TL seviyesi görüldü.
Altın fiyatları rekor tazeledi

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından saat 12.45 itibarıyla 1255 lira seviyesinde işlem görüyor.

Dün altının ons fiyatına paralel değer kazanan altının gram fiyatı, yüzde 0,2 artışla günü 1.249 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne de değer kazancıyla başlamasının ardından saat 10.50 itibarıyla 1255 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 2.060 lira, Cumhuriyet altını da 8.330 liradan satılıyor.

Dün günü yüzde 1,81 artışla 2.020 dolardan tamamlayan altının ons fiyatı da şu dakikalarda yüzde 0,2 primle 2.025 dolardan alıcı buluyor.

FED’DEN FAİZ ARTIŞI BEKLENTİSİ AZALDI

Analistler, ABD’de artan resesyon endişelerinin ABD Merkez Bankası’nın (Fed) şahin adımlarını sonlandırmasına neden olabileceği beklentilerini güçlendirdiğine dikkati çekerek, bu durumun altınının ons fiyatını desteklediğini ifade etti.

Fed’in gelecek ay 25 baz puan faiz artıracağına yönelik öngörülerin yüzde 58’den yüzde 42’ye indiğini vurgulayan analistler, bugün ABD’de açıklanacak ADP özel sektör istihdamı ile cuma günkü tarım dışı istihdam verisinin piyasaların durumuna daha net ışık tutmasının beklendiğini kaydetti.

Analistler, bugün dünya genelinde hizmet sektörü ve bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ile ABD’de ADP özel sektör istihdamı verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 2.070 doların direnç, 1.990 doların destek konumunda bulunduğunu bildirdi. 

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