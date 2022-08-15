Altın yatırımcıları için flaş uyarı!

Altın yatırımcılarının önünde Çarşamba günü Fed toplantı tutanakları, Perşembe günü ise Merkez Bankası’nın faiz kararı bulunuyor. Yatırımcılar, “Altın ne olur? Düşecek mi? Yükselecek mi?” sorularını araştırırken analistlerden yeni değerlendirmeler geldi.

“Altının güvenli liman varlığı olduğu göz önüne alındığında, fiyatları için bir durgunluk olması gerekir” diyen uzmanlar, “Altın genellikle ekonomik gerileme dönemlerinde yükselir. Bu durum, son üç resesyonda da böyle olmuştur” yorumunu yaptı.

Piyasalarda gözler bu hafta ABD Merkez Bankası Fed’in toplantı tutanaklarına ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararına çevrildi. Geçen hafta açıklanan ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) temmuzda yıllık yüzde 8,5 artarken, aylık bazda değişim göstermedi. Veri sonrası para piyasalarındaki fiyatlamalarda eylül toplantısında Fed'in yüzde 71 ihtimalle 50 baz puan faiz artıracağı fiyatlanmaya başlansa da, Fed üyelerinin açıklamaları 50 baz puanlık artış ihtimalinin yüzde 58'e inmesine sebep oldu. Veri öncesinde yüzde 70 seviyelerine kadar çıkan 75 baz puan faiz artışı ihtimali ise yüzde 42'ye geriledi.

ABD'de pay piyasaları pozitif bir seyir izlerken, bu hafta gözler yoğun makroekonomik veri takviminde verilerdeki enflasyon ve resesyona ilişkin işaretlere çevrildi. Fed yetkililerinin yapacakları sözle yönlendirmelerinin de piyasaların yönü üzerinde etkili olması beklenirken, Çarşamba günü Fed'in toplantı tutanakları da yatırımcıların odağında olacak.

MERKEZ BANKASI’NIN FAİZ KARARI NE OLACAK?

Yurt içinde bu hafta Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi rekor üzerine rekor kırarken, gelecek hafta gözler TCMB'nin perşembe günkü faiz kararına çevrildi. AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, TCMB'nin politika faizini yüzde 14'te sabit bırakmasını bekliyor.

ALTIN VE DOLARDA SON DURUM

Bu gelişmelerle yükseliş eğilimini üst üste dördüncü haftaya taşıyan altının ons fiyatı geçtiğimiz haftayı yüzde 1,50 primle 1.802 dolardan tamamladı. Ons altın yeni haftada 1809 dolardan işlem görüyor. Geçen hafta yüzde 1,5’e yakın değer kazanarak 1035 liraya yükselen gram altın haftanın ilk işlem gününe yatay başladı.

17,94’ten hafta kapanışı yapan dolar/TL kuru bu sabah yükselişle güne başlayarak 17,95 seviyelerinde bulunuyor. Aynı dakikalarda euro/TL 18,40 liradan alıcı ile buluşuyor.

“EKONOMİK GERİLEMEDE ALTIN YÜKSELİR”

Yatırımcılar altın fiyatlarına ilişkin araştırmalarını hızlandırırken Yatırım Danışmanı Ve Ekonomist Arkadiusz Sieroń’un değerlendirmesi dikkat çekti. “Ya zaten bir resesyondayız ya da bir durgunluğa doğru gidiyoruz” diyen uzman isim, “Altının güvenli liman varlığı olduğu göz önüne alındığında, fiyatları için bir durgunluk olması gerekir. Altın genellikle ekonomik gerileme dönemlerinde yükselir. Bu durum, son üç resesyonda da böyle olmuştur” İfadelerini kullandı.