  • BIST 2.375,00
  • Altın 964.455
  • Dolar 16.0565
  • Euro 17.2594
  • Lefkoşa 31 °C
  • Mağusa 29 °C
  • Girne 28 °C
  • Güzelyurt 28 °C
  • İskele 29 °C
  • İstanbul 24 °C
  • Ankara 22 °C
SON DAKİKADiş ağrısına iyi geliyor

Altuğra: Pandeminin sonuna gelindi

» »
Altuğra, pandemi dışındaki hastaların hizmet alma noktasında tüm dünyada olduğu gibi KKTC’de de sıkıntılar yaşandığını kaydetti.
Altuğra: Pandeminin sonuna gelindi

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda güncel konuşmalar yapılıyor. CTP Milletvekili Filiz Besim, “Bunca Kaos Arasında Sağlığa Sahip Çıkmak” konusunda konuşma yaptı.

Besim'i yanıtlayan Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra, Besim’in sağlığa büyük katkıları olduğunu, sıkıntıları bildiğini söyleyerek teşekkür etti.

Altuğra, “Hepimizin amacı ortak bir noktada buluşup halka hizmet götürmektir” dedi.

Sorumluluk bilinciyle sağlığa sahip çıkacaklarını halkın kaliteli sağlık hizmet alması için çalışacaklarını dile getiren Altuğra, pandemi nedeniyle sağlık sektörünün yaşadığı sıkıntılara değindi.

Altuğra, pandemi dışındaki hastaların hizmet alma noktasında tüm dünyada olduğu gibi KKTC’de de sıkıntılar yaşandığını kaydetti.

Sağlık sistemini yeniden inşa edeceklerini, Türkiye sağlık sisteminin geldiği üst seviyelere KKTC’yi de taşıma hedefinde olduklarını söyleyen Altuğra, koruyucu sağlık hizmetlerine önem verdiklerini, en iyi korunma yönteminin hasta olmadan korunma olduğunu belirtti.

Altuğra, devlet hastanelerinde toplu taramalar yapıldığını bunun daha da geliştirileceğini, Halk Sağlığı Birimi’nin işlevsel olmasının önemli olduğunu, bunu harekete geçirmeyi hedeflediklerini, sağlık merkezleriyle ilgili çalışma yaptıklarını söyledi.

Girne’de radyoloji uzmanı bulunmadığını bu eksikliği yerinde tespit ettiklerini söyleyen Altuğra, radyoloji uzmanı eksikliğini gidermek için yol haritası çizdiklerini belirtti.

Sağlık merkezlerinin hızla artan nüfusun gerisinde kaldığını gözlemlediklerini kaydeden Altuğra, sağlık kalitesinin artıracaklarını söyledi.

Altuğra, ilaç eksikliği ve ihalelere yönelik soruları yanıtlayarak, buna yönelik çalışma yapacaklarını belirtti.

Teknolojinin daha etkin kullanılması gerektiğini dile getiren Altuğra, kağıt kullanımının iklim krizini önlemek adına da azaltılması gerektiğini, teknolojiyi kullanmayı önemsediklerini kaydetti.

İlaçlarla ilgili de otomasyonun devreye girmesi gerektiğini dile getiren Altuğra, Yataklı Tedavi Kurumları Teşkilat Yasa Tasarısı'nın önümüzdeki hafta Meclis’e geleceğini, aynı zamanda eczacılarla ilgili yasa tasarısının da Meclis’e geleceğini belirtti.

Altuğra, Burhan Nalbantoğlu’nda Diş Hekimliği bölümüne yangın merdiveninden ulaşılmasının sıkıntı yarattığının bilincinde olduklarını çalışmasının yapıldığını, Devlet Laboratuvarı Projesi’nin de önemli olduğunu bu konuda da çalışma yaptıklarını kaydetti.

Deniz suyu analizleri sonuçlarının düzenli bir şekilde yapılıp halkla paylaşıldığını, eksiklik varsa gidermeye hazır olduklarını dile getiren Altuğra, bakterilerin kabul edilebilir düzeyde olabileceğini yaşamı tehdit eden bir oranda olmamasının önemli olduğunu söyledi.

"Pandeminin sonuna gelindi"

Altuğra, pandeminin sonuna gelindiğini, pandemi hastanesinde bu sabah itibariyle 12 kişi bulunduğunu, yoğun bakımda hasta olmadığını belirtti.

Pandemi hastanesinin çürümeye terk edilmeyeceğini dile getiren Altuğra, oraya bazı servislerin taşınması planını çalıştıklarını, hekimlere danışılacağını kaydetti.

Altuğra, bazı servislerin pandemi hastanesine taşınmasıyla ameliyat tarihlerindeki gecikmelerin sona ereceğini söyledi. 

Altuğra, Sağlık Bakanlığı’nda hukuksuzluğa ve yasa dışılığa yer verilmeyeceğini söyleyerek, temizlik ihalesi konusunda Başsavcılığa yazı yazdığını görüş beklediklerini belirtti.

Anitjen ve PCR testlerine değinen Altuğra, yeni test alınmadığını, pandeminin yoğun yaşandığı dönemlerde satın alınan PCR ne antijen testlerinin borcunun ödendiğini söyledi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 19 Mayıs Futbol Şenliği Yapıldı24 Mayıs 2022 Salı 17:39
  • Olgun Amcaoğlu: Boş yere birbirimizi hırpalıyoruz24 Mayıs 2022 Salı 17:11
  • Özçınar Kıbrıs Gazileri’ni Ağırladı24 Mayıs 2022 Salı 17:06
  • Meclis'te kavga çıktı... UBP Vekili Yeşilırmak CTP Vekili Barçın'ın üzerine yürüdü...24 Mayıs 2022 Salı 16:05
  • "KKTC dibe vurdu, çarklar durdu, açlık sorunu başladı."24 Mayıs 2022 Salı 14:41
  • Atun: Temel mesele ülkenin sürdürülebilir mali bir yapıya sahip olabilmesidir24 Mayıs 2022 Salı 13:51
  • Özersay: "Anti demokratik uygulamalar artarak devam edecek"24 Mayıs 2022 Salı 13:48
  • Erhürman: Bu protokol anayasal düzeni değiştirme çabasıdır!24 Mayıs 2022 Salı 13:46
  • Evkaf, Birkan Uzun anısına verilecek olan öğrenci bursunun kriterlerini açıkladı24 Mayıs 2022 Salı 13:36
  • Yunanistan basını: 'Erdoğan köşeye sıkıştı'24 Mayıs 2022 Salı 13:31
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti