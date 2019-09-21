Alzheimer’dan Korunmanıza Yardımcı Besinler Neler?

"Günümüzde erken yaş döneminde de görülmeye başlayan ve kesin bir tedavisi olmayan Alzheimer’dan korunmak için hayatınıza dahil etmeniz gereken besinleri Nöroloji Uzmanı Dr. Pelin Duman’dan öğrendik…

Baharatlara sofranızda yer açın!

Özellikle tarçın, zerdeçal, kimyon, köri gibi baharatlar obezite, kalp rahatsızlığı, diyabet ve hipertansiyon gibi beyninizin yaşlanmasına neden olan hastalıkların riskini azaltmaya yardımcı olur. Ayrıca yapılan çalışmalar, baharatların, beyinde oluşan plakları parçalamaya ve bellek zayıflığına neden olan iltihaplanmayı azaltmaya yardımcı olduğunu göstermektedir.

Kabak çekirdeği tüketin!

Çinko, kolin gibi yağ asitleri ve E vitamini açısından zengin olduğundan Alzheimer risk faktörlerini azaltmada yardımcı olabilir. Ayrıca, badem, kaju, ceviz, fındık, fıstık gibi kuruyemişler Omega-3, Omega-6, E vitamini, folat, vitamin B6 ve magnezyum içerir. Omega 3 içeren besinleri düzenli olarak tüketen kişilerde demans görülme riskinin % 26 daha düşük olduğu yapılan araştırmalarla görülmüştür.

Her gün kahve için!

Alzheimer hastalığının nedenlerinden biri de beyinde anormal amiloid beta (Aß) protein plaklarının birikmesidir. Yapılan araştırmalar kahvenin beta amiloid protein düzeyini %50 oranında azaltabileceği sonucuna varılmıştır.

Sebze ağırlıklı beslenin. Beslenmenize yeşil yapraklı sebzeleri ekleyin.

Lahana, brokoli, kuşkonmaz, karnabahar, Brüksel lahanası gibi folat içeren yeşil sebzeler, homo-sistein içerirler. Homosistein bilişsel bozuklukla bağlantılı bir aminoasittir. Pişirilmeden tüketilebilen kabak, kuşkonmaz, domates, havuç, pancar gibi sebzeler besin değerlerini koruyarak beyin aktivitesi için önemli olan A vitamini, folik asit ve demirin alınmasına yardımcı olurlar.

Antioksidan meyveler her zaman hayatınızda olmalı!

Böğürtlen, yaban mersini ve kiraz gibi kırmızı renkli meyveler C ve E vitaminlerini içermelerinin yanı sıra anti-inflamutuar ve antioksidan olma özelliklerine de sahiptirler. Ayrıca beyni serbest radikallerden koruyan antosiyanini içerir.

Bakliyatlar beyin aktivitesinin sağlıklı olmasına yardımcı olur.

Bu gıdalar asetilkolinin (beyin fonksiyonu için kritik bir nöro transmitter) hammaddesi olan kolin molekülünü içerirler. Ayrıca genel vücut fonksiyonu ve nöron ateşlenmesine yardımcı olabilecek folat, demir, magnezyum ve potasyum içerir.