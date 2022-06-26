Ani ve Gayri Tabi Ölüm (Gelişme)Ani ve Gayri Tabi Ölüm (Gelişme)

23.06.2022 tarihinde, Esentepe’de kalmakta olduğu ikametgahında yaşamını yitiren Alan John JOSLIN(E-65)’in, yapılan otopsisinde ölüm sebebinin “kalp yetmezliği ve kalp krizi” sonucu yaşamını yitirdiği tespit edilmiştir.
Soruşturma devam etmektedir.
23.06.2022 tarihinde, Esentepe’de kalmakta olduğu ikametgahında yaşamını yitiren Alan John JOSLIN(E-65)’in, yapılan otopsisinde ölüm sebebinin “kalp yetmezliği ve kalp krizi” sonucu yaşamını yitirdiği tespit edilmiştir.
Soruşturma devam etmektedir.
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