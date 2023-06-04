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Ani Ve Gayri Tabii Ölüm (Gelişme)

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Ani Ve Gayri Tabii Ölüm (Gelişme)
Ani Ve Gayri Tabii Ölüm (Gelişme)

01.06.2023 tarihinde, saat 23:50 sıralarında, Bahçeli'de ikametgahı içerisinde yaşamını yitiren Norma Susan OGDEN (K-67)’in yapılan otopsisinde ölüm "mide kanseri ve oluşan mide kanaması" sonucu  olduğu tespit edilmiştir.

Soruşturma devam etmektedir.

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