Ani Ve Gayri Tabii Ölüm (Gelişme)

01.06.2023 tarihinde, saat 23:50 sıralarında, Bahçeli'de ikametgahı içerisinde yaşamını yitiren Norma Susan OGDEN (K-67)’in yapılan otopsisinde ölüm "mide kanseri ve oluşan mide kanaması" sonucu olduğu tespit edilmiştir.
Soruşturma devam etmektedir.
01.06.2023 tarihinde, saat 23:50 sıralarında, Bahçeli'de ikametgahı içerisinde yaşamını yitiren Norma Susan OGDEN (K-67)’in yapılan otopsisinde ölüm "mide kanseri ve oluşan mide kanaması" sonucu olduğu tespit edilmiştir.
Soruşturma devam etmektedir.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.